Chelo García-Cortés, sobre Mónica Hoyos en 'Supervivientes': "Que no venga una gilipollas a decirme tonterías"

Chelo García-Cortés y Mahi Masegosa son las dos supervivientes que están ocupando el Barco Varado, aisladas así del resto de sus compañeros de 'Supervivientes'. Con cada nueva expulsión en Playa Uva, la audiencia decide quién es la persona que abandona definitivamente el concurso y quién se queda luchando por ganar en esa playa apartada. La última expulsada de Playa Uva fue Mónica Hoyos pero tras una votación el público decidió que volviese como repescada al concurso, sin quedarse en el Barco Varado.

Chelo García-Cortés en 'Supervivientes 2019'

A pesar de que la estancia de Mónica Hoyos allí fue muy corta, a Chelo García-Cortés le dio tiempo para percatarse de que la actitud de su compañera no le gustaba nada. Y así se lo manifestaba a la joven Mahi, quien la escuchaba detenidamente. "Que no decaiga la fiesta, que no me digan que no pesco porque hago todo lo que puedo y más. Que no me venga luego Mónica Hoyos a decirme que es la mejor superviviente porque me río yo de Mónica Hoyos y de la unificación", decía Chelo García-Cortés, muy enfadada.

"Estoy hoy hasta el gorro. Ayer la prepotente: 'Yo soy de las pocas mujeres que no me quiero ir', ¡anda ya y que te den!", decía también la superviviente, con el mismo malhumor de antes. "Y encima nuestras familias no vienen a vernos. Se acabó la paciencia de Chelo. Vas de buena por la vida y al final eres imbécil", gritó la concursante, dejando a su compañera Mahi atónita.

¿Desigualdad?

"Soy una gran superviviente, no tengo por qué aguantar a una prepotente que vino ayer que va de chulita por la vida", añadía refiriéndose de nuevo a Mónica Hoyos. Además de su actitud, Chelo García-Cortés señaló que no le parecía bien que muchos concursantes tuvieran la oportunidad de ver a sus familiares mientras que ella no podía ver a Marta, su mujer. "Yo quiero que venga mi familia a verme, quiero igualdad, que se me trate como a los demás y sino que me manden a mi casa", decía muy enfadada. "Aquí estoy muy bien pero que no venga una gilipollas a decirme tonterías", concluía Chelo García-Cortés, volviendo a atacar a Hoyos.