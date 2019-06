'Supervivientes 2019': Chelo García-Cortés se transforma poniéndose la peluca de Mahi

A pesar de que al inicio de 'Supervivientes 2019' la relación entre Mahi Masegosa y Chelo García-Cortés no era muy estrecha, las dos concursantes han tenido que esforzarse en ella ya que han terminado conviviendo juntas y apartadas del resto de sus compañeros. Han cogido tanta confianza la una con la otra que incluso Mahi le ha ofrecido sus pelucas a la colaboradora de 'Sálvame'.

Chelo García-Cortés en 'Supervivientes 2019'

"Yo en mi casa tengo 50 pelucas, me pongo a diario", asegura la exconcursante de 'Maestros de la costura'. "Espérate que me tengo que mentalizar de que me voy a poner una peluca", aseguraba Chelo García-Cortés antes de colocarse las trenzas oscuras de Mahi. "Me he puesto peluca muchas veces cuando me han disfrazado en el programa", explicaba la colaboradora, rememorando su traje de Amy Winehouse o Madonna.

"Pero... ¿tú ves con esto?", dijo Chelo García-Cortes en cuanto se puso la peluca de Mahi y se deslizaba hacia el mar de la playa. "Tú pretendes que salga del agua como si yo fuera una sirena", añadía la colaboradora riendo y adentrándose en el mar. "Pareces una superstar, una estrella del pop rock", exclamaba Mahi Masegosa al ver cómo Chelo García-Cortés se contoneaba con la peluca.

La idea de Mahi

"Ha quedado demostrado que a Chelo García-Cortés le quedan las pelucas muchísimo mejor que a mí", declaraba Mahi ante los totales de 'Supervivientes 2019'. "Que de morena está mucho mejor que de rubia, parece más joven. Voy a ver si la convenzo para que se tiña", explicaba la joven, a pesar de que Chelo García-Cortés hacía burla de los piropos que recibía de Mahi.