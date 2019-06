'Supervivientes 2019': Belén Esteban "ceba" su boda en Telecinco con una llamada a Chelo García-Cortés

Este jueves, 'Supervivientes 2019' ha recibido una llamada inesperada: la de la mismísima Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame', que se casa este sábado con su pareja Miguel, ha querido ponerse en contacto con una de sus grandes amigas, Chelo García-Cortés, a tan solo dos días de su boda.

Chelo, emocionada al escuchar a su amiga Belén

La colaboradora de 'Sálvame' ha recibido emocionada la llamada de su compañera: "Me alegro mucho de que no puedas venir porque eso significa que sigues en la isla", le ha confesado la Esteban. La flamante novia ha felicitado a Chelo por su papel en la isla y le ha asegurado que le está apoyando "muchísima gente".

Eso sí, Belén no ha querido pasar la oportunidad de ofrecerle a la superviviente un consejo muy valioso que todo concursante de reality debe tener en cuenta: "Mira por ti. Has entrado sola y te vas a ir sola. Levanta el ánimo, que todo está muy bien", le ha prevenido. La concursante, por su parte, le ha agradecido emocionada la llamada y ha confesado sentir mucha pena por no poder acudir a la boda del año: "Espero que seas muy feliz.

Los planes de Telecinco con la boda de Belén

Tal y como ha podido saber FormulaTV, Telecinco emitirá con total normalidad 'Socialité' este sábado 22 de junio, con María Patiño al frente. La periodista se hará cargo del programa que dedicará gran parte de sus contenidos a hablar del enlace que se producirá unas horas después. De esta forma, la gallega presentará el programa y después abandonará las instalaciones de La Fábrica de la Tele para desplazarse hasta el lugar en el que se desarrollará el multitudinario evento. La cobertura pasará entonces a 'Viva la vida', espacio en el que también se hablará ampliamente del tema.

¿Qué pasará entonces con 'Sábado deluxe'? Este portal ha podido saber que también se emitirá con normalidad, en su franja de emisión habitual... ¡y con Jorge Javier Vázquez al frente! El presentador abandonará la boda a media tarde para desplazarse hasta Telecinco, donde conducirá una entrega muy especial de 'Deluxe', ya que estará dedicada casi al completo a hablar del enlace de Belén.