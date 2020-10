Chelo García-Cortés deja a Antonio Montero sin trabajar una semana en 'Sálvame'

Un día más, Chelo García-Cortés ha sido la protagonista de 'Quiero dinero', la sección de 'Sálvame' en la que un colaborador debe superar retos y responder a comprometidas preguntas a cambio de dinero. Pues bien, si días atrás la colaboradora tuvo que sustituir a María Patiño en 'Socialité' en una de sus emisiones para así superar la prueba planteada en esta peculiar sección, esta vez Chelo ha tenido que dejar en su casa a uno de los colaboradores de 'Sálvame', también a cambio de superar el reto.

Chelo García-Cortés en 'Quiero dinero' ('Sálvame')

El reto era simple pero complicado de resolver: debía elegir a un colaborador para dejarle una semana sin trabajar, y por tanto, sin cobrar por las colaboraciones de una semana. Tras muchas dudas, García-Cortés ha elegido a Antonio Montero. "Sé que me van a dar por todos los lados (...) es que me ponéis en una tesitura que parece que estéis deseando que me vaya", ha afirmado la colaboradora antes de dar el nombre del colaborador. Por su parte, Montero se ha tomado con deportividad su elección, ha entendido que una opción entre los 9 colaboradores propuestos era él y ha dejado caer que no está demasiado contento con la cúpula del programa, que ahora solo le convoca una vez a la semana.

El cabreo de Belén Esteban

La que sí se ha cabreado por 'Quiero jugar' ha sido Belén Esteban. "¿Crees que Belén Esteban es poco trabajadora y muy quejica?" ha sido la pregunta que ha indignado a La Princesa del Pueblo y que Chelo ha tenido que responder. Esta ha dicho que no, "Kopérnica" le ha dado la razón pero esto no ha sido suficiente para que Belén se enfadase con la cúpula del programa ya que esta pregunta nacía de un comentario que en su día hizo Toño Sanchís. "Me parece vergonzoso (...) pero yo sé dónde estoy", ha sentenciado la colaboradora en 'Sálvame Tomate'.

El piercing de Chelo

Pero la tarde ha dado para mucho más en 'Sálvame' y es que además, para seguir ganando dinero, Chelo García-Cortés ha tenido que meterse en una bañera repleta de vísceras para encontrar un diamante escondido en su fondo. Por último, y para conseguir llevarse los 5.000 euros propuestos por La Fábrica de la Tele, García-Cortés ha tenido que aceptar ponerse un piercing en la nariz y sí, lo ha hecho. Un día más, esta ha cumplido todos los retos y se ha llevado todo el dinero que se había puesto en juego.