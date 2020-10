La cruel pregunta de 'Sálvame' a Chelo García-Cortés en 'Quiero dinero'

'Sálvame Tomate' cuenta ahora con una nueva sección en la que los colaboradores son puestos a prueba, tanto realizando todo tipo de retos en plató como respondiendo comprometidas preguntas frente a "Kopérnica", la máquina que determina si estos dicen o no la verdad. ¿El objetivo? Saber hasta qué punto son capaces de llegar todos para poder ganar dinero al completar estos retos. Telecinco y La Fábrica de la Tele han querido introducir este nuevo espacio para intentar atraer la atención de los espectadores y vencer así a 'Pasapalabra', que es líder imbatible de su franja en Antean 3.

Chelo García-Cortés, derrumbada en 'Sálvame'

Lo que poco podíamos imaginar es que Chelo García-Cortés, la colaboradora que ha estrenado 'Quiero dinero' (el nombre que tiene esta sección), iba a terminar aceptando hacer todo tipo de pruebas para llevarse el dinero ofrecido por la dirección del programa. Este miércoles 21 de octubre, entre los retos propuestos tuvo que responder a una cruel pregunta que sin duda dejó completamente impactados a todos: "¿Has deseado la muerte de tu hermano?". La colaboradora, visiblemente afectada, no dudó en responder con un tajante "no", una respuesta que "Kopérnica" dio por falsa.

Lejos de excusarse, García-Cortés no dudó en quejarse del tipo de pregunta a la que se había tenido que enfrentar en este segundo 'Quiero dinero'. "Sabía que esto iba a ser duro porque nadie regala nada pero hay momentos que son crueles y justo este con otro anterior, es cruel. No es necesario y no pienso dar ninguna explicación", sentenció esta. Una opinión que compartieron muchos tuiteros, que no dudaron en criticar en redes sociales la crueldad que la dirección del programa estaba manifestando con este tipo de retos simplemente por ganar audiencia. ¿Aceptará Chelo García-Cortés seguir con más retos o se negará?

Críticas en redes

No es un papel, es invitación al Odio . Así se llama — GISEL AMAA DIOS (@AmaaGisel) October 22, 2020

De verdad que tristeza de programa de cadena y de todo que falta de escrúpulos que poca humanidad y que asco que sigáis teniendo tanta audiencia de verdad me quedo sin palabras ???? — yo misma (@yomisma81306748) October 21, 2020

Sois unos sinvergüenzas sin escrúpulos ninguno!! Bye, bye, me voy ANTENA 3!! PASAPALABRA!!! — Francisca Linares (@paquii66) October 21, 2020

Estoy flipando con la chelo me parece una falta de respeto hacia la persona de la foto en este caso la pantoja (que podria der cualquiera) .... Increible pero esta gente todo por dinero?????? No entiendo.. pic.twitter.com/n9Y2Mv6TA9 — Jessiyjosechris (@jessiyjosechris) October 21, 2020

Que concurso mas denigrante y asqueroso,paso de ver esta M — eloisse10 (@EloisseRubio) October 21, 2020

Chelo García-Cortés quema una foto de Isabel Pantoja en 'Sálvame'

El resto de retos de la tarde

Y es que esa pregunta no fue el único momento cruel e incómodo de la tarde. Por otro lado, esta aceptó quemar una foto de la que fuese su amiga Isabel Pantoja por tan solo 100 euros. "Es muy desagradable pero me lo está pidiendo el programa", afirmó esta entre lágrimas mientras hacía que la imagen de la tonadillera ardiese. Paralelamente, esta envió un audio a Tita Cervera fingiendo un orgasmo por 1.000 euros, leyó los últimos diez WhatsApps con su mujer, Marta por una cantidad similar y por 400 euros respondió a una incómoda pregunta sobre su amiga y compañera Gema López.

"¿Contarías por 100.000 euros lo motivos reales de la separación de Gema López?" era la pregunta a la que García-Cortés respondió que no. "Kopérnica" le dio la razón pero esto no impidió que entre ambas se abriese una brecha y que López dejase muy claro que no iba a jugar en esta sección "porque no tengo la necesidad de hacer ningún daño a nadie por dinero". "Siento pena por Chelo", sentenció esta, mientras su compañera se derrumbaba y Kiko Hernández calificaba lo que había hecho Chelo como "una cerdada". Finalmente, la colaboradora confesó que "no me siento bien por lo que he hecho" y López dejaba claro que esta tampoco tenía demasiados datos sobre su separación pero que igualmente "no había muchas cosas que contar" al respecto, intentando así restarle importancia para evitar que este se convierta en tema de polémica en el formato.