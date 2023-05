Por Fernando S. Palenzuela |

Amazon Prime Video y Gestmusic han celebrado la primera rueda de prensa de 'Operación Triunfo' en la que ya han desvelado algunos detalles, como parte del claustro de profesores, que volverá a estar liderado por Noemí Galera, o las fechas y ciudades de los castings. Pero también ha servido para conocer las impresiones de Chenoa, su presentadora, tal y como contamos en exclusiva en FormulaTV.

Chenoa, presentadora de 'OT 2023'

La mallorquina ha aparecido en la presentación con, lo que supone una manera tangible de cerrar el círculo. "", asegura ante los medios la que ya es la primera presentadora del formato que ha sido previamente concursante. Además, con esa experiencia, tiene claro que va a ser un apoyo para los nuevos talentos,: "Diré: 'baja, que es muy pequeño'".

Chenoa asegura que no se pensó mucho la oferta cuando se la plantearon, y es que ella ya aseguró hace unas semanas que le encantaría ser la presentadora. Además, ha recibido el testigo de Roberto Leal, algo que agradece enormemente. Eso sí, reconoce que ser la maestra de ceremonias es una auténtica presión y que va a tomar la oportunidad por dos vías. En primer lugar, hacer caso a los que mandan. En segundo, tirar de su naturalidad para conectar con la gente. Continuando con este tema, asegura que "algún taco sin querer va a haber", ya que ella es muy de decirlos.

"Me vais a ver nerviosa, pero tampoco lo voy a ocultar", comenta, pues no quiere resultar falsa ante la cámara y hacer todo lo que esté en su mano. En este punto, Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha salido al paso asegurando que "lo bueno es que la escaleta y la mecánica ya se la sabe", y es que, tal y como han confirmado, mantendrán la mecánica establecida en los años pasados.

Lo que mantendría inalterable en 'OT 2023'

Para la también jueza de 'Tu cara me suena', las claves de 'OT 2023' radican en que haya "diferentes perfiles y generaciones que van a hacer un cóctel muy interesante, con valores más antiguos, pero importantes, y otros mas modernos". De este modo, "todo eso hace casa, hace hogar, y engancha a todos". Por otro lado, ha asegurado que seguirá en el talent show de Antena 3.

Chenoa, María Jose Rodríguez, Tinet Rubira y Noemí Galera en la presentación de 'OT 2023'

En uno de los momentos de la rueda de prensa se ha hablado de qué mantendría Chenoa tal y como ha estado todos estos años. "Chenoa dijo que no cambiaría nada el aislamiento, sin enterarse de lo que pasaba en el exterior", comentaba Rubira mientras ella asentía. Es más, la cantante ha explicado su experiencia como concursante y cómo se comían la cabeza cuando aplaudían a uno más que a otro en las galas.

Otro de los puntos a tratar ha sido el odio en redes sociales, pues estas tendrán un papel muy importante como ha venido ocurriendo en los últimos años y ligado a la época actual. "Cuando alguien no se parezca a ti no hace falta meterse con él", ruega la presentadora, que pide que se proteja a los futuros concursantes. "Dejamos espacio a equivocarnos, que no pasa nada".