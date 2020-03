Christofer estalla contra Kiko Jiménez en 'Supervivientes': "Me gasto lo mismo que cualquier familiar"

Por si no hubiera suficientes tramas en la isla, el plató de 'Supervivientes' siempre está abierto al conflicto entre sus colaboradores. Durante la quinta edición de 'Tierra de nadie', que ha tenido lugar el 24 de marzo, el primero de esos choques ha enfrentado a Christofer Guzmán y Kiko Jiménez, que elevaron el tono al repetirse las acusaciones de la semana anterior de que el primero está fundiéndose los ingresos en salvar a Fani Carbajo de cada nominación.

Christofer en el plató de 'Supervivientes'

Este rifirrafe tuvo lugar antes de que Fani fuera salvada por cuarta vez, dejando a Nyno Vargas, Ferre y Cristian Suescun pendiendo de un hilo de cara a la sexta gala de 'Supervivientes 2020'. En el arranque del espacio presentado por Carlos Sobera, Christofer tuvo un momento para reflexionar acerca de las posibilidades de su pareja de salvarse de su cuarta nominación: "Lo veo difícil, ya son muchas semanas nominada y eso, quieras o no, los clubs, los amigos y la familia lo notan."

Mientras ofrecía ese argumento, Kiko Jiménez, que se encontraba en la bancada de enfrente, no tardó en interrumpirle para preguntarle cuánto se había gastado para salvar a Fani de la nominación. Inmediatamente, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' era reprendido por Sobera con un "¡Y dale! ¡Qué manía!", ya que no es la primera vez que esgrime esa acusación contra Christofer, que rompió su habitual calma para zanjar el tema con dureza: "Ya me estás cansando con la preguntita. Me he gastado lo que te gastas tú, lo que se gasta Sofía y lo que se gasta cualquier familiar. Ni más ni menos."

Una acusación que no acaba

El hastío de Christofer viene motivado por la insistencia de Jiménez, que en la anterior edición del formato emitido en Cuatro y Telecinco expuso que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se estaría gastando todo el dinero que gana en los bolos para salvar a Fani a toda costa. No obstante, el aludido también quiso desmentir en esa ocasión, indicando que lo único que está haciendo es seguir el consejo de los clubs de fans de la superviviente que, sea como sea, está librándose religiosamente de cada una de sus nominaciones.