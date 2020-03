Violeta explota contra quienes la acusan de inventarse que pueda tener coronavirus: "No voy a ser tan tonta"

Desde hace varios días, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han estado ausentes en la pequeña pantalla, puesto que los dos han faltado a sus respectivos trabajos tanto en 'Mujeres y hombres y viceversa' como en los debates de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Los colaboradores decidieron quedarse en casa al notar síntomas del Covid-19 como fiebre, dificultad para respirar y dolor de cabeza. La pareja compartió un vídeo en sus redes sociales desvelando esto y además haciendo un llamamiento a la gente joven que les sigue para que sean conscientes de la situación y se queden en casa. La exconcursante de 'Supervivientes 2019' no es uno de los personajes de Telecinco más queridos y es que la colaboradora ya ha respondido en más de una ocasión a los haters que la critican constantemente cualquier cosa que comparte.

Violeta Magriñán y Fabio Colloricchio

En esta ocasión, más de una persona ha acusado a la pareja de haberse inventado los síntomas del coronavirus con intención de llamar la atención. Cansada de las críticas, la colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' se ha justificado en las stories de Instagram, calificando de "asqueroso, repugnante y deleznable" que alguien pueda realizar ese tipo de acusaciones teniendo en cuenta la situación que se está viviendo. Mangriñán explicaba, una vez más, de dónde surgieron sus dudas de un posible contagio: "Yo dije ya desde el lunes, cuando Fabio empezó a tener unas décimas de fiebre, que no sabía cómo actuar porque me entró un ataque de ansiedad pensando que podíamos tenerlo. Probablemente lo hayamos tenido", narraba la tertuliana.

Eso sí, la extronista quiso dejar claro en todo momento que ni ella ni Fabio se habían hecho las pruebas del coronavirus: "He hablado con médicos y enfermeros, amigos y familiares míos, y lo que me han dicho es 'Violeta, no te van a hacer el test porque no se lo están haciendo a nadie a no ser que estén graves o sean sanitarios'. Con lo cual no voy a hacer el gilipollas cuando hay gente que lo necesita más", apunta la colaboradora de televisión.

La pareja se encuentra mejor y se sienten "muy afortunados" por solo haber tenido síntomas leves: "Por eso no he ido a las galas de 'Supervivientes'. Yo estoy convocada todos los domingos para ir a trabajar. Todos. Pero no he ido por precaución. Y yo si no voy pierdo dinero, así que no voy a ser tan tonta de perder dinero a posta para llamar la atención. Así que basta ya", concluye, pidiendo respeto tanto para ella como para Fabio.

Violeta y Fabio mandan un mensaje a los jóvenes

La pareja admitió sus dudas ante un posible contagio por Covid-19. No obstante, también utilizaron el vídeo para concienciar a los más jóvenes la importancia que tenía quedarse en casa durante estos días: "Cada persona que sale, cada persona que se va a hacer botellón a casa de un amigo, cada persona que sale cincuenta mil veces a pasear al perro o al supermercado por darse un paseo, hay tres o cuatro personas que están muriendo. Siento ser así de exagerada, pero es la realidad", recalcó la exsuperviviente muy contundente.