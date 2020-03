'Supervivientes' declara la guerra al coronavirus con un gesto encomiable desde Honduras

Ha pasado una semana desde que 'Supervivientes' comunicara a los concursantes que se encuentran en Honduras la crisis que actualmente vive España a causa del brote de coronavirus originado en China. Tras recibir la noticia y reaccionar con una comprensible preocupación, la nueva edición de 'Tierra de nadie', celebrada en la noche del 24 de marzo, ha mostrado un emotivo gesto dedicado al público español que se encuentra confinado en casa.

Ana María Aldón en 'Supervivientes'

Antes de mostrar las imágenes de los concursantes llevando a cabo esta tarea, Carlos Sobera ha arrancado el programa haciendo referencia al delicado momento por el que pasa la sociedad española, con aún más vehemencia que la pasada semana. "Estamos en una guerra absoluta y total contra el coronavirus," aseguraba el presentador, añadiendo una nota crítica sobre aquellos que no cumplen las medidas a rajatabla: "Tenemos que quedarnos en casa de verdad. Y eso significa no salir de casa tres veces al día, eso no es un confinamiento."

Tras esas palabras, Sobera daba paso a una pieza en la que se mostraba cómo los concursantes dedicaban un mensaje de ánimo desde la isla, pero no un mensaje cualquiera, sino uno inmortalizado sobre la arena hondureña con piedras de la playa. En las imágenes hemos podido ver a Hugo Sierra, Ana María Aldón, Ferre o Elena Rodríguez componiendo un "Quédate en casa" que se ha convertido en el mantra del aislamiento.

Actualización de la situación

Esta iniciativa era una petición expresa del Pirata Morgan, que le había dirigido a los participantes un pergamino en el que se actualizaba acerca de la situación en España, instándoles a aportar su granito de arena para animar al público. Así arrancaba la quinta edición de 'Tierra de nadie', que ha también ha servido para ver el premio recogido en la Playa Desvalida: una inesperada barbacoa.