La tercera entrega de 'La última tentación' nos mostraba el inesperado primer beso entre Fani Carbajo y Julián Requena tras unos primeros días de alta tensión entre ambos. La madrileña, totalmente arrepentida, solicitaba entonces una hoguera de confrontación con Christofer Guzmán, su actual pareja, para darle explicaciones sobre los sucedido. Horas antes de este reencuentro, la participante aseguraba a su compañera Marta Peñate que si hubiera sido su novio quien hubiera cometido el desliz de besarse con alguien, ella estaría dispuesta a perdonarle. Además, aprovechó la ocasión para soltar una bomba de su pasado junto al excamarero.

Fani Carbajo detalla la infidelidad de Christofer Guzmán en 'La última tentación'

En unas imágenes inéditas emitidas durante el 'El debate de las tentaciones', Carbajo confesaba a la canaria que Christofer le fue infiel en el pasado y que, como ella le perdonó, cree que él también podría indultar su error. "Él me ha puesto los cuernos, durante seis meses con una chica, yo le he perdonado. Viviendo conmigo y se estaba liando con otra", explicaba la madrileña a su compañera.

Fani ha querido dejar claro que no se siente atraída por el soltero y ante la pregunta de Peñate de que si quería estar realmente o no con su novio, ella añadía que, independientemente de que su relación continúe o no, no quiere que él la vea en el agua dándose un beso con otro chico porque no quiere hacerle más daño.

La confrontración

El debate de las tentaciones nos ofreció un avance de la hoguera de confrontación entre Fani y Christofer, que podremos ver al completo en la siguiente entrega de 'La última tentación'. Para abrir boca, ya sabemos que el novio de Carbajo sí acude al encuentro e incluso que saluda a su novia con un beso y un abrazo. En el próximo programa conoceremos cómo se resuelve esta trama y el destino de la pareja.