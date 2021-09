El miércoles 22 de septiembre, Telecinco emitió la segunda entrega de 'La última tentación', en la que Sandra Barneda se presentó ante los habitantes de Villa Luna, cargando con una tablet, para que pudieran ver imágenes de su pareja. Una visita que, lejos de ser cordial, ya despertó de inmediato viejos y dolorosos sentimientos a Lucía Sánchez y Christofer Guzmán, cuyo paso por 'La isla de las tentaciones' no fue nada agradable, lo que provocó que ambos, especialmente el segundo, se derrumbara ante la presentadora y el resto de participantes.

Christofer revive su paso por 'La isla de las tentaciones' en 'La última tentación'

"Nunca trae nada bueno", comentaba la gaditana, al ver la tablet, para ella un símbolo "de traición", mientras que para Guzmán lo era "de dolor". "Te estoy mirando y no sé por dónde está tu cabeza", confesó la presentadora, tras unos minutos en silencio, observando especialmente al novio de Fani Carbajo. "Vienen los fantasmas del pasado, que los tenía apartados", reconoció el aludido, abrumado por el "sufrimiento" que había experimentado en su paso por el anterior reality. "Pero Christofer, la habías perdonado", señaló Barneda, comprensiva. "Sí, pero no tiene nada que ver", respondía Guzmán, entre lágrimas.

La presentadora quiso saber entonces qué había sentido "pasado el tiempo": "la verdad es que me costó muchísimo. Mucha gente no entendía el hecho de que yo hubiera perdonado a Fani, pero es que yo me seguí guiando por el corazón y no por la cabeza". "Tuve una conversación con mi madre y me dijo: '¿vas a estar separado de ella, pensando todos los días que quieres estar con ella? ¿No vas a estar con ella por orgullo?' Y al final decidí prescindir de mi orgullo y de mi cabeza y dije: la perdono porque la quiero, la amo. Y eso muchísima gente no lo entiende", relató Guzmán, emocionado. Asimismo, ante las cámaras, el participante quiso dejar claro que "no me arrepiento de haber perdonado a Fani en ningún momento. No me gustaría revivir la situación que viví, pero si volviese al punto en el que la perdoné, lo volvería a hacer".

¿Entiendes el miedo de Christofer?



???? Sí, pobre

?? No, sabes a lo que vienes



???? #LaÚltimaTentación2 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/HWeDsIxKwk — La Última Tentación (@islatentaciones) September 22, 2021

"Él ha sabido perdonar"

Christofer recibe el apoyo de sus compañeros en 'La última tentación'

"Tienes miedo de que vuelva a ocurrir", apostaba Barneda, momento en el que Guzmán reconocía que "en el fondo, sí" y rompía a llorar, ante lo que sus compañeros se apresuraron a consolarlo y mostrar su apoyo. "Ánimo, Christofer. Estás echando lo que deberías haber echado hace tiempo", manifestaba Alejandro Bernardos, mientras la presentadora apuntaba que "llorar es una manera de sanar. Estás apostando por el amor que sientes por Fani". "No quería llorar, pero al fin y al cabo, me pueden más los sentimientos", reconocían Guzmán ante las cámaras.

"Lo considero una persona supervaliente por venir aquí otra vez, porque creo que lo ha pasado fatal", confesó Patricia Pérez, contagiada por la emoción de su compañero. "Yo he estado en su piel y sé lo que es querer estar con alguien. Pero él ha sabido perdonar, pero yo no supe nunca, aunque dijera que sí", manifestó por su parte Sánchez, quien incluso dejó caer que "a lo mejor él estaba más enamorado que yo", razón por la que Guzmán habría podido perdonar a Carbajo.