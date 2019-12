'El gran show de Got Talent': La Chusa se reencuentra con el mago Merlín, con quien ligó en la cuarta edición

El mago Merlín ha vuelto a 'Got Talent España' y, con él, lo hace también La Chusa. El personaje de 'La que se avecina', interpretado por la miembro del jurado Paz Padilla, protagonizó un flechazo por el concursante durante su actuación en las audiciones de la cuarta edición. Su famoso "que te pincho", sirvió para convencer a una dubitativa Edurne de dar un sí a mago, y así pasar a la siguiente fase del programa.

El Mago Merlín durante su actuación en 'El gran show de Got Talent' frente a Paz Padilla

Con el especial 'El gran show de Got Talent' el mago Merlín ha vuelvo al escenario del talent de Telecinco con dos intenciones muy claras, demostrar que es el mago milenario con mayor talento de la televisión, y volver a ver a su chica, La Chusa, a quien conquistó en su última participación como concursante. Es por eso por lo que, nada más aparecer sobre el escenario, lo primero que ha hecho ha sido pedir un beso a "su chica".

Así, Paz Padilla ha dado paso al personaje y no ha dudado en subirse al escenario y plantarle un beso al mago Merlín, uno de los momentazos de la noche. "Te he echado mucho de menos, ¿dónde has estado?", cuestionaba al mismo La Chusa. "Tendrías que estar conmigo viviendo entre cartones", añadía el personaje de la famosa serie de los hermanos Laura y Alberto Caballero.

Sin final feliz

El mago dio paso a su número de magia, el cual terminó con un baile que incluía ilusiones ópticas y que para Risto Mejide resultó un poco pobre. "Me encantaría que me encantasen tus números porque tú me caes bien", expresaba el publicista. Finalmente no logró pasar a la final, desbancado por el acróbata Daniel Sullivan.