Risto Mejide, indignado con una actuación de la final de 'Got Talent': "Qué ida de olla más tremenda"

En la final de 'Got Talent España' emitida el lunes 16 de diciembre en el prime time de Telecinco, no todo lo que se presentó fue aceptado por el jurado, hubo exactamente una actuación que prácticamente no gustó a ningún miembro de la mesa. El dúo de magos Blake Eduardo había conseguido llegar a la final gracias a sus espectáculos de magia llenos de humor, sin embargo, los concursantes decidieron dar un giro radical a su actuación en la final, algo que no agradó a la mayoría. Ambos propusieron un espectáculo mucho más intimista en el que Blake intentaba hacer un homenaje a su padre fallecido.

El dúo "Blake Eduardo" en la final de 'Got Talent España'

Antes de que terminaran, Risto Mejide ya había pulsado el botón rojo con la idea de parar la actuación, pero sus compañeros no tomaron su ejemplo. El polémico juez no tardó en expresar su decepción ante el cambio de idea del dúo: "Madre mía, madre mía, qué ida de olla más tremenda. Ósea, esto ha sido más largo que un día sin wifi", recriminó Mejide. Este explicó también que Blake Eduardo habían llegado lejos gracias a las cosas tan buenas que habían hecho pero que en esa actuación se les había ido "mucho la pelota".

Consciente del mensaje que el dúo querían transmitir, Risto justificó su decepción: "No es una cuestión de sensibilidad. Uno puede tener más o menos sensibilidad en juzgar lo que ve. Es una cuestión de equivocar, radicalmente, el tiro. Lo siento, un desastre", concluyó el publicista. El resto de jueces coincidieron con la opinión de Risto. No entendían porque habían hecho ese cambio tan grande en su show justo en la final del concurso. Pensaban que el dúo se habían arriesgado demasiado. De hecho, Paz Padilla consideraba que habían renunciado a ganar y que buscaban transmitir solo el mensaje.

Hugo Molina, el ganador más joven de 'Got Talent'

"El niño del tambor", con sólo dos años de edad, ha hecho historia como el ganador más joven del concurso en todo el mundo. Hugo volvió a dejar boquiabiertos a todos al interpretar con el tambor el villancico "Campana sobre campana". El jurado tenía claro que nunca volverían a ver algo similar en un escenario, y parece que no fueron los únicos ya que la audiencia le apoyó masivamente y le proclamó en vencedor indiscutible de la edición.