'Got Talent' brilla como nunca con su 5ª edición siendo la más seguida con un fantástico 21,7% de media

Hugo y su tambor con el jurado de 'Got Talent 5'

Una final que rompe récords

Audiencias de la quinta edición de 'Got Talent' Nº Programa Fecha Espectadores Share 1 16/09/2019 2.366.000 19,6% 2 23/09/2019 2.622.000 22,4% 3 30/09/2019 2.352.000 20,6% 4 07/10/2019 2.335.000 20,5% 5 14/10/2019 2.221.000 19,9% 6 21/10/2019 2.352.000 22,1% 7 28/10/2019 2.250.000 23,2% 8 04/11/2019 1.931.000 14,5% 9 11/11/2019 2.376.000 21,7% 10 18/11/2019 2.505.000 23,2% 11. 1ª semifinal 25/11/2019 2.401.000 24,9% 12. 2ª semifinal 02/12/2019 2.373.000 24% 13. 3ª semifinal 09/12/2019 2.164.000 21,7% 14. 4ª semifinal 13/12/2019 1.948.000 17,8% 15. Final 16/12/2019 2.978.000 29% Media Septiembre - Diciembre 2019 2.345.000 21,7%

Un formato que puede con lo que le pongan por delante

La edición con mayor share (aunque no la más vista)

Siendo la segunda edición emitida al completo en 2019, Mediaset quiso apostar por uno de los formatos que más alegrías les ha dado y ofrecer la quinta temporada de ' Got Talent España ' también en otoño. Sin duda alguna,; así lo ha demostrado a lo largo de sus 15 entregas que han dado por ganador al pequeño Hugo y su tambor, el concursante más pequeño que ha pasado por el talent a nivel mundial.Emitida esta quinta edición entre el 16 de septiembre y el 16 de diciembre, el programa que ha vuelto a contar con Risto Mejide Paz Padilla , y ha incorporado este año a Dani Martínez . Además, en cuanto al número de espectadores, ha agrupado a 2.345.000, siendo la más vista desde la segunda edición.Grandes actuaciones durante la edición y una final con varios favoritos pero sin ningún claro ganador llegaron a generar a una gran expectación en la última entrega. De este modo,. Asimismo, esta final consigue ser la más vista de todas las finales del formato en España, tanto en espectadores como en cuota de pantalla.La octava entrega, emitida el 4 de noviembre y en la que se otorgó el Pase de Oro de Santi Millán , fue la entrega menos vista. Cabe destacar que ese día se emitía en La 1, en Antena 3 y en laSexta el 'Debate electoral 4-N' con grandes datos, lo que hizo que la audiencia de 'Got Talent' descendiese.Esta quinta edición se estrenó coincidiendo con el también estreno de ' La Voz Kids ' y, aunque el talent de Telecinco ganó ligeramente, quedaron bastante cerca el uno del otro. Las otras cadenas emitían ' Malaka ' (La 1) y cine en Cuatro y laSexta, pero ninguna de estas tres logró hacerles sombra en ningún momento a los dos grandes programas de entretenimiento., habiendo en su segunda semana más de 7 puntos de diferencia., al menos en share. A partir de la séptima entrega, las otras 4 cadenas principales emitieron cine, mientras que durante la octava, La 1 y Atresmedia ofrecieron el debate electoral y, aunque ninguna cadena superó a Telecinco en share, el talent sí que bajó a ser la 4 opción más vista de la noche. El día de la novena gala, La 1 estrenó ' Promesas de arena ', pero se trata de una serie que apenas ha hecho daño al talent. En su última semifinal (14ª entrega), 'Got Talent' saltó, de modo excepcional, al viernes, volviéndose a ver las caras con 'La voz kids', aunque para su final regresó a los lunes, arrasando de nuevo.'Got Talent'(21,7%), superando así a la segunda que apuntó una media del 20,4%. Sin embargo, en cuanto a número de espectadores sigue por debajo de las dos primeras, aunque sí que ha conseguido superar a la tercera y cuarta edición.