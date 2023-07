Por Franc Recio Martínez |

'Time Zone' es el nuevo formato de HBO Max que viene dispuesto a dar un giro a los realities y concursos. Basado en el concepto de videojuego, desde este viernes 14 de julio se puede ver en la plataforma. Con motivo de su estreno hemos querido hablar con tres de sus protagonistas, Antón Lofer, Joana Pastrana y Cristóbal Soria, que no dejarán indiferentes a los espectadores del programa.

Joana Pastrana

Joana Pastrana: Hice un programa parecido ('Traitors') y me encantó. Necesitaba estrés físico y cuando me propusieron 'Time Zone' accedí. Tenía eso que me había hecho falta en el anterior.

Antón Lofer: Me lo explicaron y como yo soy muy fan de los videojuegos dije que sí de cabeza.

Cristóbal Soria: Soy de una generación en la que que los videojuegos nos quedan lejos. Absolutamente todo lo que me contaban antes del programa era un riesgo. Después se vio que ninguno sabíamos a lo que íbamos realmente.

Es un formato en el que hay enfrentamientos entre concursantes y mucho esfuerzo físico. ¿Qué fue lo más complicado?

JP: En mi caso fue la incertidumbre. Me inquietaba no saber qué hora era, en qué día estábamos o qué iba a pasar. La convivencia no fue para nada mala, de hecho he conocido a gente que antes no hubiera conocido.

AL: Al principio todo era muy divertido, pero luego cuando pasaron unos días necesitabas saber qué pasaba en el exterior porque estábamos todo el día centrados en lo que pasaba allí.

CS: Mi concurso está marcado por la lesión y fue lo que me lastró. Ni la convivencia, ni nada. A partir de ahí todo giraba sobre la lesión que me impedía rendir al cien por cien.

Si tuviérais que definir el tipo de concursante que sois, ¿cómo lo haríais?

JP: En mi caso camaleónica. No podías definir una estrategia al principio por cómo es el programa. No podías centrarte en la estrategia grupal o en la fuerza porque de un momento a otro todo cambiaba. La mejor palabra yo creo que es camaleónica.

AL: Yo coincido con ella. Yo al principio no tenia ninguna estrategia. Sobre todo era dejarme llevar e ir sobre la marcha. Luego ya te das cuenta de que eso era una partida de ajedrez.

CS: Como no sabíamos donde íbamos, no podíamos llevar una estrategia. No teníamos ni la más remota idea de lo que iba a pasar. Primero era saber qué pasaba y luego ya hacer estrategias. Yo si tengo que definir mi concurso con una palabra seria frialdad.

Antón Lofer

¿Por qué te quisiste mostrar frío?

CS: Porque teníamos que tener la mente fría para ir observando y analizando todo lo que ocurría.

Cristóbal, en los primeros programas tienes bastantes conflictos con tus compañeros. ¿Te sentiste muy odiado?

CS: Desde el primer momento, que no se me malinterprete, noté las miradas sangrientas y asesinas de mis compañeros. Fue cuestión de saberlo llevar. Desde que nos quitan los antifaces en el primer episodio lo noté y tocaba pintura de guerra y adelante.

¿Por qué crees que pasó esto? ¿Por tu personalidad?

CS: Eso lo deberían responder mis compañeros. Quizás sería por eso, pero lo que sé es que desde el primer momento las miradas y los puñales de mis compañeros tenían una única dirección.

Joana, tú vienes de otro formato con alguna similitud, 'Traitors'. ¿Crees que, como en ese formato, se centraba la tensión en alguien e iban a por ese concursante?

JP: Ocurre y debe ocurrir porque si desvías las miradas y provocas que se centren en otra persona tienes más posibilidades de salir.

Joana, vienes de participar en 'Traitors' y en 'El conquistador'. ¿Estás encontrando tu sitio en televisión?

JP: Lo que estoy haciendo en televisión me encanta y me apasiona y si siguen saliendo estos programas los haré. Estoy intentando hacer cosas que me hagan ilusión y si ahora desemboca en otra cosa lo haré, pero estos programas me gustan.

¿Pero te cierras a otro tipo de programas? Más de reality, por ejemplo.

JP: Según me propongan. Si surgen otros programas y me veo haciéndolos lo haré.

Quizás te vemos en 'MasterChef'.

JP: No se me da mal porque he trabajado en la hostelería. Nunca se sabe.

Vosotros, Antón y Cristóbal, ¿os animaríais con otros formatos como 'Traitors'?

AL: Sin dudarlo. He jugado mucho a este tipo de juegos en casa y me encantan los juegos de estrategia.

CS: Yo trabajo en televisión y hago televisión. Todo lo que sea televisión lo valoraría. Me gustan estas situaciones y me ponen mucho.

¿Veis similitudes con vuestras profesiones con lo que habéis hecho en 'Time Zone'?

JP: Yo muchas. Sobre todo en lo mental.

AL: Yo creo que fui un poco el que le gustaba hacer el tonto y destensar la situación que estábamos viviendo, que aunque no es un formato de supervivencia, había cosas un poco extremas.

CS: Soy un tío competitivo. Me gusta apretar y no regalar absolutamente nada. Hay muchas similitudes, pero en el 'Chiringuito' hay debates cara a cara y en 'Time Zone' hay puñaladas por la espalda. Allí debates mirando a uno a la cara, aquí hay puñaladas y lo que es peor, a la espalda.

¿A quién le propondríais que participara en una segunda temporada?

CS: A la madre superiora del Real Madrid le iría genial un poco de este formato.

AL: Veo perfiles similares al mío, como Dante Caro y Rúbentonces y también metería a Martín Cuervo, que es director de cine. Me gustaría ver a una persona que monta películas dentro de una película como esta.

JP: Cuando lo has dicho he pensado en mi amiga Blanca Manchón, también de 'Traitors'. La recomendaría esta experiencia porque es una tía muy competitiva y la vería como mi legado en 'Time Zone'.