Crítica de 'Soulmates': ¿Y si lo que nos hace felices no tiene nada que ver con lo "científicamente probado"?

'Soulmates' aterriza a AMC España con una primera temporada en la que, a través de distintas situaciones basadas 15 años en el futuro, cuestiona al espectador si se haría el test que te asegura quién es tu alma gemela. El 12 de noviembre se estrena a las 22:10 esta serie antológica compuesta de seis capítulos independientes, pero girando entorno al último descubrimiento de la ciencia: la prueba infalible. Además, gran parte de sus escenas están rodadas en Madrid, por lo que quienes conozcan la ciudad se sorprenderán reconociendo espacios por donde pasean los personajes de esta ficción estadounidense.

Esta ficción está creada y escrita por Brett Goldstein y Will Bridges (responsable también de 'Stranger Things' y 'Black Mirror'). Es precisamente de esta última ficción de la que 'Soulmates' bebe en gran medida, pues podría tratarse perfectamente de un spin-off o directamente que sus capítulos formaran parte de la primera al tratarse. De hecho, fácilmente 'Soulmates' podría haber surgido de ideas descartadas de la exitosa serie que, encontrando este nexo en común, han cobrado identidad propia para un producto nuevo. Sea como sea, lo que está claro es que AMC apuesta fuerte por este proyecto nuevo y antes incluso de su estreno ya lo ha renovado por una segunda temporada.

Sarah Snook y Kingsley Ben-Adir, en 'Soulmates'

A lo largo de los seis primeros capítulos vamos a conocer a distintos personajes a los que aparece en su vida la idea de hacerse el test cuyos resultados son inequívocos para conocer quién es tu media naranja. Algunos deciden saltar al vacío dejando atrás su vida feliz por conocer a su alma gemela y otros prefieren quedarse con lo que conocen, eligiendo libremente qué es lo que quieren, más allá de lo científicamente probado. ¿Dónde queda nuestra elección? ¿Estaremos haciendo lo correcto al hacer caso a la prueba? ¿Y si no nos gusta nuestra alma gemela? ¿Y si el resultado de nuestro test nos lleva a una persona cuya orientación sexual no es compatible con la nuestra?

¿Y tú? ¿Te harías el test?

En cada uno de los capítulos vamos conociendo diferentes maneras de enfrentarte al test y además, disimuladamente, lanza muchas preguntas al espectador a lo largo de sus episodios, ya no solo obre el test, sino también sobre nuestras decisiones, las relaciones y el amor en general. ¿Por qué si somos felices tenemos que recurrir a hacernos el test? ¿Y si preferimos lo que hemos elegido por el motivo que sea antes que lo que la ciencia asegura que es nuestra alma gemela? Esto nos lleva a un tema más amplio: la libertad. ¿Lo científicamente probado hace que seamos menos libres en nuestras decisiones?

El dicho de "Mejor malo conocido que bueno por conocer" cobra mucha fuerza en esta serie. Los personajes saben que su vida van a dinamitar cambiando por completo al conocer los resultados del test. Sin embargo, existe esa necesidad de conocer a esa persona que parece creada expresamente para nosotros. Y aquí se distorsiona todo. ¿Nos enamoramos de nuestra alma gemela porque así surge o porque sentimos que tenemos que hacerlo? Igual tu alma gemela se parece tanto a ti que ni la soportas. El amor a primera vista existe, pero este experimento no puede pretender derruir todo lo que se ha ido cociendo durante años en las parejas. Lo que está claro que las recetas mágicas de éxito asegurado sin esfuerzo por parte de quien lo toma son una estafa.

Las historias que vamos a conocer (sin spoilers)

A Nikki y Franklin, un matrimonio feliz que cuando todos al su alrededor empiezan a hacerse la prueba para encontrar sus almas gemelas, tendrán que preguntarse si su relación es suficiente; a David, cuya vida da un giro de 180º cuando Alison le comunica que es su alma gemela y, aunque comiencen una tórrida aventura no todo es lo que parece; a Adam y Libby, un matrimonio con una relación abierta, que descubren que los resultados de la prueba de ella la emparejan con Miranda, haciendo que Libby no sepa separar lo que siente por su marido y lo que siente por su alma gemela.

Shamier Anderson y Laia Costa, en 'Soulmates'

También veremos la historia de Mateo y Jonah; dos chicos que se acaban de conocer en un bar, pero el segundo le roba al primero su pasaporte, impidiendo que pueda viajar a Colombia a conocer a su alma gemela; a Kurt, cuya alma gemela acaba de morir y encuentra la fe y esperanza en la Iglesia de la Transición Justa; y a Caitlin, quien por fin conoce a su alma gemela, Nathan, un médico que quizás no es de fiar pese a ser su "soulmate".

Romper tabúes

A través de la mentalidad de ciertos personajes, sus formas de ver la vida, sus orientaciones sexuales, sus países de procedencia y un sinfín de características más, 'Soulmates' nos presenta un importante número de personajes y de relaciones que, aunque no son novedosos, siguen llamando la atención y ayudan a desmontar tabúes que sigue habiendo en la sociedad. La serie presenta relaciones abiertas que funcionan bien, tríos sentimentales, parejas interraciales, personas bisexuales... En general, se apuesta por la inclusión social desde el mejor sitio del que se puede hacer: desde la naturalidad, sin cuestionar ni juzgar si está bien o mal.

Tramas interesantes partiendo de premisas simples

Como ocurre en absolutamente todas las antologías, hay capítulos mejores que otros y 'Soulmates' no iba a ser la excepción. En gran medida será una percepción subjetiva y hablando entre amigos puede que no coincidamos. Dicho esto, es de aplaudir cómo esta ficción crea una historia tan fascinante en cada capítulo desde una premisa bastante simple como es: "¿Y si...?", para acabar conociendo las consecuencias de saber (o no) los resultados de la prueba y el impacto que ello tendrá sobre sus relaciones.

Charlie Heaton, en 'Soulmates'

Los planteamientos siempre son distintos, la aparición del test siempre es de una manera diferente, el desarrollo no tienen nada que ver uno con otro, ofreciendo gran número de giros, y los desenlaces son, cada uno en distinta medida, sorprendentes. Es verdad que alguno más que otro, porque si has sido seguidor de 'Black Mirror' puedes intuir por dónde pueden ir los tiros al final de cada entrega de esta nueva ficción.

Grandes interpretaciones pero solo en un capítulo

'Soulmates' cuenta con un reparto espectacular y es una pena no verles en sus personajes más que en un solo capítulo al tratarse de una antología. Puede que luego alguno repita en la segunda temporada, pero por ahora, nos quedamos con las ganas de verlos en un segundo episodio. En esta tanda, donde todos están brillantes, figuran intérpretes como Sarah Snook ('Succession'), Kingsley Ben-Adir ('The OA'), David Costabile ('Billions'), Sonya Cassidy ('Lodge 49'), Shamier Anderson, la catalana Laia Costa, Bill Skarsgård, Nathan Stewart-Jarrett, Charlie Heaton ('Stranger Things'), Betsy Brandt ('Breaking Bad') y JJ Feild.