'Black Mirror' tendrá su propia experiencia inmersiva en un parque de atracciones

La marca 'Black Mirror' no para de expandirse. Tras dar el salto a Netflix para ofrecernos episodios tan inolvidables como "San Junipero" o "Hang the DJ", la ficción creada por Charlie Brooker también se ha atrevido a sumergirse en las aguas del entretenimiento interactivo con la película 'Bandersnatch'. Y ahora, irá un paso más allá -al estilo de una oscura Disney- con la inauguración de una atracción.

El espacio inmersivo, conocido como "Black Mirror Labyrinth" estará integrado en las instalaciones de Thorpe Park, uno de los parques de atracciones más populares de Reino Unido, ubicado cerca de Londres. Como ha señalado el propio parque, esta será la primera experiencia de la serie de Netflix en la vida real, y podrá empezar a visitarse a partir de finales de marzo, cuando el recinto abrirá sus puertas de nuevo tras el cierre invernal.

BRAND NEW in 2020 you're invited to playtest the Labyrinth as THORPE PARK Resort launches the world's first live Black Mirror experience with Black Mirror Labyrinth. #ThOrpEpaRk pic.twitter.com/8iF5m2xX8f