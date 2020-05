El creador de 'Black Mirror' pospone la sexta temporada ante la crisis del coronavirus

Aunque la quinta temporada de 'Black Mirror' ya demostró un cierto giro hacia el optimismo, su creador, Charlie Brooker, ha optado por paralizar el desarrollo de su popular ficción antológica en un instante en el que el público ya tiene su ración diaria de distopía en los informativos. Por lo tanto, la sexta entrega de la serie británica se hará de rogar, aunque eso no implica el retiro de Brooker.

Cristin Milioti en 'Black Mirror'

En declaraciones a Radio Times, el guionista ha confirmado que está trabajando en otros proyectos, por lo que 'Black Mirror' no es una prioridad ahora mismo: "No sé qué puedo decir de lo que estoy haciendo. Ahora mismo, no creo que haya apetito para relatos sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en eso. Me interesa retomar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones enfocados a hacerme reír."

La quinta temporada de 'Black Mirror' fue estrenada en Netflix en junio de 2019 y contó entre sus estrellas con Miley Cyrus, Andrew Scott y Anthony Mackie. Su lanzamiento se produjo pocos meses después de la llegada a la plataforma de la película interactiva 'Bandersnatch', que supuso otra interesante incorporación a una franquicia que tardará en regresar a la pequeña pantalla para hacernos reflexionar una vez más acerca de los peligros de nuestro modo de vida.

Regreso desde casa

Con 'Black Mirror' en barbecho, Brooker ha decidido retomar uno de sus formatos más populares, 'Wipe', un espacio en el que se dedicar a reseñar series, videojuegos y demás lanzamientos culturales. La nueva entrega del programa será emitida el 14 de mayo en BBC Two y ha sido grabada en el propio hogar de Brooker, que ha asegurado no haber tardado en acostumbrarse al aislamiento: "Me está resultando fácil el confinamiento porque he estado entrenando durante años. No voy mucho al pub, soy más de estar en casa."