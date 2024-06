Por Joan Centelles Martínez |

Se ha convertido en una tradición que los invitados le lleven algún tipo de obsequio a David Broncano cuando visitan 'La resistencia'. Sin embargo, la actriz Claudia Salas sorprendió a todo el mundo con un regalo insólito que ni el presentador se esperaba: unas cartas de la Agencia Tributaria de Madrid a nombre de él, que escondían una curiosa historia detrás.

David Broncano en 'La Resistencia'

"Va con todo el respeto", empezó advirtiendo la actriz. "El mundo es un pañuelo.", continuó contando. "", comentó extrañado Broncano. "", sorprendía la actriz. El público aplaudía ante un Broncano que no daba crédito de la anécdota. En ese momento se mostraba una fotografía de una de las cartas en cuestión, en la que consiguieron leer las palabras "justificante de ingresos" .

"Ninguna parecía muy grave, ¿no?", le preguntó el presentador a la prima de la actriz, que también se encontraba sentada entre el público. "Yo no las he abierto", se sinceraba ella. Broncano se interesó por cómo estaba su antigua casa y por la palmera que tenía plantada en el patio. "La casa está reformada, estupenda. La palmera sigue, sí, sí", contestó la prima de Salas. "Es un regalo que nunca se ha hecho, pero es un muy buen regalo. Te lo agradezco", reconoció finalmente el presentador.

Sexo y dinero en el banco

Salas no se escapó de responder las preguntas clásicas que caracterizan el programa. "Tengo una hipoteca de 186.000€", dijo sobre el patrimonio que ostenta, una respuesta en la que añadió que debe pagar 15.000€ en la próxima declaración de la renta. La actriz también se mostró clara al responder sobre las relaciones sexuales que había mantenido en el último mes: "No he follado nada (...) Ni 0,2, estoy reventada", empezó diciendo. "Bueno, te voy a ser sincera. Desde que sé que vengo a 'La Resistencia' igual 4 o 5 en una semana. Esa es la verdad", confesó finalmente entre risas.