Amaia Romero visitó 'La resistencia' este miércoles para presentar su nuevo single "Nanai". Además de promocionarlo, la cantante también tuvo tiempo en la entrevista para cantar el himno de Navarra y para regalarle a David Broncano el disco de Stella Maris de la serie 'La Mesías', que el presentador reconoció no haber visto, pero de la que opinó que es la que "más se ha promocionado aquí en la historia".

Amaia Romero en 'La Resistencia'

La cantante tampoco se libró de. Finalmente.

La pregunta del dinero también la respondió. "Desde que gané 'OT' fue de ahí para arriba. Estoy bastante contenta", empezó contando. Sin embargo, en vez de responder una cifra del patrimonio acumulado, como habitualmente contestan los invitados, la cantante sorprendió al responder el dinero que tuvo que devolver a Hacienda. "En la declaración de la renta he tenido que pagar como 70.000 euros, ha sido bastante duro", confesó para sorpresa de Broncano. "Uf, eso es que ha entrado bastante dinero", le exclamó el presentador. "Venía con esta respuesta ya preparada para que os hicierais una idea", aseguró la cantante entre risas.

La Renta sí que le ha hecho buen petting a @amaiaromero pic.twitter.com/v4vnlZAVRM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 12, 2024

Su fuerte siempre fue cantar

La ganadora de 'Operación Triunfo 2017' reconoció en el programa que lo suyo siempre fue cantar. "En otras cosas soy más insegura, pero esto es lo que mejor se me da", le dijo a Broncano. Antes de alzarse con la victoria en 'OT' y representar a España en Eurovisión 2018, la navarra participó en otros concursos donde demostró su don en el cante: 'Cántame una canción' y 'El número uno'. Entre sus últimos trabajos destaca 'La Mesías' y el grupo musical Stella Maris, que actuó a finales de mayo en el festival Primavera Sound.