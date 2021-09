Las claves de 'La última tentación': Sandra Barneda, los círculos de fuego y la cercanía

'La última tentación' llega el 15 de septiembre de 2021 a Telecinco y antes de poder ver el primer episodio de esta secuela de 'La isla de las tentaciones', Sandra Barneda, presentadora del formato; Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset España y Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, han explicado sus claves y han calentado motores para lo que va a ser una de sus grandes apuestas en esta temporada.

"Después del éxito y tras ver que sus historias continuaban activas, nos juntamos Mediaset y Cuarzo y pensamos en hacer un reencuentro. Así nació 'La última tentación'", empezaba diciendo Guerra. "Es la primera secuela a nivel mundial que se hace de 'La isla de las tentaciones'. osotros desconocíamos tramas de gente de ediciones distintas y todo puede suceder en 'La última tentación", añadía Gonzalo, presumiendo del programa.

"Esa isla le ha cambiado la vida a todos. La ventaja es que ya nos conocemos, que les tengo muchísimo cariño. Mi papel es no juzgarles en ningún momento", aseguraba Barneda, dejando claro que esa confianza con ellos le ha servido para transmitir una cercanía que se va a poder palpar desde el primer episodio. "Yo voy a estar ahí para ayudarles. En 'La isla de las tentaciones' no les conozco de nada, aquí les tengo mucho aprecio. Es un paso más de cercanía que creo que se nota", reiteraba la periodista.

"'La isla de las tentaciones' y 'La última tentación' no deja de ser un reflejo que no nos atrevemos a contar. Hay porcentajes de infidelidad, pero no hay porcentajes de la intensidad del amor. La gracia de este programa es que deja de blanquear la pareja. En la pareja tiene que suceder de todo. Y ellos tienen la generosidad y la valentía de mostrárnoslo", proseguía la catalana.

Los círculos de fuego

Una de las novedades de 'La última tentación' son los círculos de fuego. Son una ceremonia que reunirá en el interior de un aro envuelto en llamas a dos protagonistas, uno de cada villa, con una cuenta pendiente de resolver de forma urgente. Durante su encuentro, intentarán hablar las cosas y tomar una decisión respecto a ese asunto pendiente. "Nosotros desconocíamos tramas de gente de ediciones distintas y todo puede suceder en 'La última tentación'", añadía la presentadora. "Lo que viven no está pagado", sentenciaba Barneda, respondiendo a si cree que alguna de las parejas ha vuelto al programa por dinero.