Cocina y televisión: Así le ha afectado la telerrealidad

Por Fernando S. Palenzuela |

La televisión lleva unida a la cocina desde sus orígenes, pues ambas comparten algo tan importante como cada vez más difícil de conseguir:. Las cadenas han apostado desde su concepción por formatos gastronómicos, como aquel 'A mesa y mantel' de finales de los 50, que fue el precursor de 'Vamos a la mesa', el primer programa de cocina de Televisión Española y

Pero mientras que la cocina aparecía en nuestros salones en formato de tira diaria, la llegada de la telerrealidad encumbró la gastronomía hasta darle una visibilidad sin precedentes en nuestra cultura, lo que facilitó su llegada a públicos hasta entonces desconocidos. Los inicios del mix entre cocina y reality no fueron sencillos, y si no que se lo digan a 'Esta cocina es un infierno'. "No había funcionado, entonces era complicado vender porque el recuerdo que había de la cocina en prime time era ese", confiesa Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y responsable de 'MasterChef'.

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jueces de 'MasterChef'

En sus orígenes, los programas culinarios estaban dirigidos a las mujeres, especialmente a aquellas amas de casa que se dedicaban a cocinar en sus hogares. Sin embargo, la entrada en juego de formatos culinarios no tan al uso ha ayudado a que ahora cocinen todos. "Muchas de esas seguidoras han tenido hijos y nietos que me han seguido viendo y se han convertido en nuevo público", explica Karlos Arguiñano. "Cada vez hay más hombres que se animan a entrar en la cocina".

El chef aragonés Daniel Yranzo coincide con el veterano cocinero: "La sociedad ha ido cambiando y muchos hombres se ocupan de la cocina en su casa". Pero ya no solo adultos, también estamos hablando de niños y adolescentes. "Los talent shows han abierto un público que no estaba ahí, sobre todo de gente joven", asegura el presentador de 'La pera limonera'.

El crecimiento de los formatos culinarios

No todo fue tan bonito con la llegada de los talent shows y el crecimiento exponencial de formatos culinarios. "Nosotros éramos los únicos, si acaso había algún programa en cadenas generalistas", recuerda Mandi Ciriza, ejecutiva de AMC Networks que tiene a su cargo Canal Cocina. "Cuando llegó la cocina a todas las cadenas se pensaba que iba a haber una saturación y que el canal iba a morir, y todo lo contrario". Ese terror inicial dio paso a una mayor presencia gastronómica en las parrillas televisivas que ha logrado diversificar cada producto según un público diferenciado.

Carmen López del Hierro prepara un plato en 'La cuchara de Carmen', de Canal Cocina

"Los talent shows van dirigidos a un público que quiere ver espectáculo, las tiras diarias son un trocito de entretenimiento en el que no quieres complicarte mucho", señala Yranzo. En esa línea de pensamiento se sitúa Ciriza, quien recuerda que, cuando intentaron apostar por el reality en Canal Cocina, recibieron cartas de espectadores que les reprochaban que eso iba en contra de la esencia de la cadena.

La paradoja actual

Aunque el componente reality avivó la cadena de producción gastronómica y la cultura culinaria, no ha ocurrido lo mismo con el tiempo que le dedicamos a la cocina. "El interés por la gastronomía está aumentando, pero a la vez están disminuyendo las ganas de meterse en la cocina a diario", valora Mandi Ciriza. Aquí se crea una de las paradojas clave de los últimos años, pues mientras crece nuestra cultura gastronómica y le damos más valor a los aspectos nutricionales, desciende el tiempo que cocinamos entre semana a causa de las largas jornadas laborales. Sin embargo, los niños sí cocinan más. "No se acercaban a la cocina entre otras cosas porque no les dejábamos, y ahora hay menos miedo", analiza Macarena Rey.

Daniel Yranzo, cocinero y presentador de 'La pera limonera'

La evolución de la cocina en televisión ha vivido una enorme expansión en las dos últimas décadas y, pese al miedo a la saturación, ha quedado demostrado que hay hueco para todos. Como señala Daniel Yranzo, "si aportan algo al mundo de la gastronomía, válidos son". "Nunca ha habido tantos cambios y tan rápidos en un periodo tan corto", cierra Mandi Ciriza, que afirma sin titubeos que "la evolución ha sido absolutamente positiva".

