Ana Obregón dio una descarnada y sincera entrevista a Bertín Osborne para 'Mi casa es la tuya' que los espectadores pudieron ver en Telecinco la noche del lunes 21 de febrero. En ella, además de recordar los últimos días de Álex Lequio, y su posterior duelo y la muerte de su madre, Obregón también pudo hablar de su primera aparición ante las cámaras tras perder a su hijo, en las Campanadas de 2020/2021. Una noche en la que, además, vivió una bonita anécdota que compartió con la audiencia y con el presentador.

Susana Uribarri cuenta cómo le propuso a Ana Obregón presentar las Campanadas en 'Mi casa es la tuya'

"Me cuesta mucho reírme, bailar. Me encantaba bailar", confesó la madrileña, en un momento de la entrevista. De hecho, Obregón reconoció que, incluso casi dos años después de haber perdido a su hijo, "cuando he hecho el programa ahora de Nochebuena, tenía que bailar y me daba muchísimo miedo. Pero lo hice. Yo creo que me manda muchas fuerzas". "Voy a seguir su legado. Eso me motiva un poquito", confesó la invitada de Osborne, quien le preguntó entonces "cómo vuelves a presentar las Campanadas". "Eso fue Susana. Le tengo que agradecer muchísimo, porque ha sido un año y medio de ese dolor infinito, pero también con amor infinito, con ese gran cambio", desveló Obregón, haciendo referencia a Susana Uribarri, su mejor amiga y representante.

La madrileña elogió entonces que "Susana tiró de mí no para entretenerme, sino porque sabe lo que me gusta", aunque le lanzó la propuesta cuando "estaba casi todo el día llorando en mi cuarto. Qué Campanadas voy a dar si no puedo hablar". "Y luego pensé: por lo menos así estoy un mes antes pensando que tengo que trabajar", rememoró Obregón, quien posteriormente "decidí que sí" participaría. "Llega el día de las Campanadas, me vienen a maquillar a casa y tuve una llorera... me tenía que ir para la Puerta del Sol, lo eché todo, me maquillaron y me vino a buscar un coche", relató la presentadora, tras lo cual confesó que "siempre me gusta saber el nombre" del conductor, que resultó ser el mismo que el de su hijo: "me llevó Álex". "¿Cómo te sentiste?", preguntó Osborne. "Como si estuviera sola, hablando con mi hijo", respondió su invitada.

. @anitaobregon dio las campanadas en 2021 en televisión española, 7 meses después de la muerte de su hijo. #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/EnzNyPFqeN — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 21, 2022

"Fue una idea maravillosa"

"Fue la primera vez que se te vio en público. ¿Cómo te sentiste?", indagó el presentador. "Me sentí bien, porque no era Ana Obregón, ni lo seré más, pero era mi corazón hablando e intentando, de verdad, no emocionarme", explicó la madrileña, para después reconocer que, tras las Campanadas, "otra vez entré un poquito en caída. El duelo es un bucle. Es el precio que pagas por haberte atrevido a amar tanto". Posteriormente, Obregón y Osborne recibieron la visita de Luis Rollán, Raúl Castillo, Boris Izaguirre y Susana Uribarri, amigos íntimos de la madrileña, momento en el que la última pudo compartir cómo le había propuesto la idea a su representada.

"Fue una cosa que se me ocurrió. La veía tan mal que no sabía de qué manera podía sacarla de ese hoyo más profundo que se pueda imaginar uno, del que yo no podría ni salir, lo reconozco", confesó la mánager de Obregón, de quien Rollán elogió el hecho de que "fue una de las ideas más maravillosas del mundo". "Creo que el mejor momento para Ana, el único en el que la puedo convencer para regresar ante las cámaras, son las Campanadas", valoró Uribarri. Aunque por entonces la madrileña "me dijo que la dejara pensárselo", la mánager "sabía que, en veinticuatro horas, contestaría". "Me dijo: 'gracias, Susana, me veo. Voy a por ello, por mi hijo'", concluyó Uribarri.