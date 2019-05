Una comensal de 'First Dates' se queda sin palabras al descubrir que su cita fue actor porno

Las citas de 'First Dates' en el restaurante regentado por Carlos Sobera son de las más peculiares. Existen de todo tipo, desde aquellas que van sobre ruedas desde el primer momento y los comensales hablan de cualquier tema hasta aquellas que necesitan un empujón por parte del programa y es por esta razón que se recurren a diferentes juegos como por ejemplo unos rascas con preguntas.

Álvaro y Paula en 'First Dates'

A pesar de que la cita entre Álvaro y Paula parecía ir bien encaminada, los jóvenes decidieron jugar con dicho rasca. "¿Tendrías una relación abierta?", preguntaba ella. "Depende, si estoy muy enamorado no. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es ir poco a poco", contestaba Álvaro, dejando claro que con ella por ejemplo no tendría una relación abierta. "Ya me estoy enamorando", confesaba el joven, sacándole los colores a su cita.

Aun así, esa frase no fue la que más avergonzó a Paula durante la cita. "A mí me gusta mucho el BDSM, el sado, rollo dominación", confesaba Álvaro, dejando impresionada a su cita. "¿Qué te crees? ¿Qué esto es "50 sombras de Grey"? A mí directamente no me va nada", confesaba ella, mostrándose reticente a seguir hablando de sexo. "A mí a Paula me gustaría enseñarle a practicar sexo porque es una cosa muy divertida y en pareja es precioso el tener sexo", relataba Álvaro ante los totales del programa.

Álvaro y su pasado

Sorprendentemente, la conversación sobre las prácticas sexuales que prefiere Álvaro no fue la que más impactó a Paula. "Te voy a contar una cosa, yo he hecho cine para adultos. Seis meses o así", confesaba Álvaro, explicando cómo se dedicó al cine porno durante ese tiempo. "¿Pero no te daba vergüenza?", cuestionaba ella, casi sin palabras. "No, de hecho me gustaba, siempre me ha gustado. Me ha llamado la atención el tema", decía él. "Me estás dejando loca, tú", contestaba ella, muy sorprendida por todo lo que le había contado su cita durante la cena.