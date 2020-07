El comentario sobre los gitanos que le ha valido un aluvión de críticas a Begoña Rodrigo

En un momento en el que las protestas contra el racismo están a flor de piel, los comentarios que se apoyan en estereotipos están más penados que nunca. Así le ha sucedido a la chef Begoña Rodrigo, una de las profesionales que asesoran a los concursantes que se ponen tras los fogones de 'La última cena' cada viernes, que al emplear una controvertida frase hecha ha desatado una lluvia de críticas.

Begoña Rodrigo en 'La última cena'

A la espera de poder probar la ensaladilla invertida y las albóndigas de rape que debían preparar Víctor Sandoval y Terelu Campos, la cocinera valenciana trató de evidenciar que no podía esperar más: "Tengo más hambre que un gitano a la puerta de un colegio." Evidentemente las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, y el comentario no pasó desapercibido entre el público del programa de Telecinco.

"Llamar muerto de hambre a un ser humano no es tener piel fina, es no saber entender el daño que provoca," aseguraba una tuitera, secundada por tantos otros usuarios de la red social. De hecho, como apunta Huffington Post, en el mismo momento en el que Rodrigo recurrió a esa expresión, Jorge Javier Vázquez le dio un aviso: "Eso mañana es un meme."

Los gitanos pidiendo fuga de anunciantes en 3...2...1... #LaÚltimaCena7 — Nicki Miyá (@nickimiya) July 3, 2020

#LaÚltimaCena7 begoña,hubieras quedado bien diciendo "pero si yo tengo muchos amigos gitanos" ???????????? — minina (@mismiaus) July 3, 2020

Me parece un poco vergonzoso el chistecito . De la Chef. Más hambre que un gitano en la puerta de un colegio. Soy medio gitano yo no paso hambre pero hay muchos que si , y no solo gitanos España está pasando hambre y el mundo. Los chistes sobre política que esos se están luciendo — jose luis vargas (@canal_yo) July 3, 2020

Pide consejo a @roberbodegas, Begoña, que de gitanos sabe un rato #LaUltimaCena7 — Josinho de Celis (@josedecelis) July 3, 2020

Llamar muerto de hambre a un ser humano no es tener piel fina, es no saber entender el daño que provoca , estudia la historia de los gitanos y lo que han sufrido simplemente por ser gitanos — Sarayxyox (@sarayxyox) July 3, 2020

Disculpa en directo

Tras el comentario, el programa siguió su curso, y al ser emitido en directo la chef no tardó en ser consciente del feedback negativo que había despertado. Por lo tanto, trató de pedir perdón "a todo el gremio de los gitanos" antes de que la polémica creciera aún más, aunque esa agrupación de los gitanos como gremio acabó por desatar otra controversia.