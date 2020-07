Terelu Campos regresa a 'Sálvame' para cocinar con Víctor Sandoval en 'La última cena'

Un año después de abandonar definitivamente el programa, Terelu Campos regresa al plató de 'Sálvame'. La periodista vuelve al estudio en el que tantos años trabajó pero no lo hace para retomar su papel de colaboradora ni tampoco para ser entrevistada por los que fuesen sus compañeros; la hija de María Teresa Campos regresa al formato como cocinera ya que será una de las participantes de 'La última cena' este viernes 3 de julio en Telecinco, cogiendo el relevo de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, que cocinaron el pasado viernes.

Jorge Javier Vázquez anunciando que Terelu Víctor Sandoval cocinarán en 'La última cena'

No lo hará sola evidentemente y es que estará acompañada de Víctor Sandoval; ambos formarán esta atípica pareja de chefs amateurs. Ambos deberán ir este jueves al Mercado Barceló de Madrid a comprar los ingredientes de su menú y este viernes deberán cocinar todos los platos en directo para servirlos a sus compañeros durante la cena. Un momento que sin duda será más especial para la malagueña ya que esta será la vuelta de Campos al formato del que tanto tiempo formó parte y que abandonó en el año 2019 tras confesar que "no me veo capaz de continuar" por la presión mediática que tuvo que soportar.

Tras la llamada de Patiño

Esta vuelta de Terelu Campos al universo 'Sálvame' se produce una semana después de que María Patiño la tuviese que llamar en directo por un juego que se realizó en 'La última cena'. Durante la llamada, la presentadora de 'Socialité' le ofreció participar en el programa, una propuesta que Campos no descartó. Esta dejó "la puerta abierta" a volver y ahora, menos de una semana después, hemos podido comprobar como sí ha aceptado la invitación formal de La Fábrica de la Tele para unirse al grupos de chefs del programa. ¿Veremos pronto también a su hermana Carmen Borrego o incluso a su madre María Teresa Campos?

¿Se abre a más famosos 'La última cena'?

Con el aterrizaje de Terelu Campos, 'La última cena' modifica su dinámica habitual ya que hasta ahora habían participado solo colaboradores del programa. Por primera vez se cuenta con alguien que actualmente no trabaja en el formato de Telecinco. De esta forma, no sorprendería que a partir de ahora, además de ver a miembros de la familia 'Sálvame' también se sumen rostros conocidos que habitualmente podemos ver en el programa o en 'Sábado deluxe' y que ahora se atrevan a cocinar. En definitiva, un giro de tuerca que hace que las posibilidades en este peculiar talent show culinario sean ya infinitas.