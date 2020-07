El "numerito" de Lydia Lozano en 'La última cena': del baile más surrealista a quitarse el sujetador

La edición de 'La última cena' emitida en Telecinco el 3 de julio contaba con un gran reclamo: el regreso de Terelu Campos al plató de 'Sálvame'. La hija de María Teresa Campos era una de las chefs de la jornada, junto a Víctor Sandoval, y su presencia no dejó indiferente a ninguno de los colaboradores que hacían las veces de catadores y jueces. Esa tensión era esperable, pero lo que no se pudo prever fue la reacción de Lydia Lozano a un insulto proferido por la malagueña, que habría pasado desapercibido de no haber sido desvelado por Kiko Hernández.

Lydia Lozano y Terelu Campos en 'La última cena'

Mientras los tertulianos disfrutaban del plato principal, unas albóndigas de rape bañadas en aceite, Hernández explicó que poco antes Terelu había llamado "subnormal" a Lydia. Ese grave comentario había surgido como respuesta a la petición de Kiko de no tocar el pan de todos por "el tema del COVID", a lo que la improvisada chef había respondido, en alusión a Lydia: "Como lo tenga la subnormal esta." Entonces, Terelu no se amedrentó y dobló la apuesta: "Llora, Lydia, que es lo que quieren ellos. Así que no lo hagas." ¿Y qué hizo la comensal? Roció sus manos con gel hidroalcohólico, cogió una copa, empezó a cantar y convirtió el plató en una pista de baile: "Llora su puta madre. Estoy hasta las narices."

Tras un recital coreográfico acompañado de un vehemente discurso, Lozano se dirigió al baño, y Jorge Javier Vázquez no tardó en acompañarla para no perder detalle de lo que estaba por venir. Allí estaba esperando Nuria Marín, que tenía preparado su juego de atrevimiento, aunque ese reto tuvo que esperar. "Pensé que habría buena onda," reflexionaba Lydia a la puerta del retrete, mientras que Terelu la acusaba de estar montando un "numerito", lo cual no frenó a la desatada colaboradora para seguir con su comentario: "Terelu es una tía muy divertida y yo lo he pasado muy bien en su casa. El otro día me gustó mucho la cena y me olvidé de que estaba en la tele. Terelu es muy buena anfitriona y pensé que vendría con ese rollo."

Atrévete

De vuelta al plató, el conflicto se suavizó y las dos implicadas parecieron alcanzar la paz. Antes de ese momento de relajación se vivió otra muestra de espectáculo de Lozano, que volvió a entregarse al show al aceptar el reto que le había propuesto antes Martín: atrévete a entrar en el baño y salir sin ropa interior. Sin taparse al otro lado de la puerta, la colaboradora procedió a quitarse el sujetador ante la cámara, sacando un sostén negro por debajo del vestido ante los aplausos de sus compañeros.