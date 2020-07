El comentario "machista vomitivo" de Jaime Peñafiel en 'Cuatro al día': "Las señoras no largan; las putas sí"

El Rey emérito Juan Carlos I está acaparando todos los titulares de los medios de comunicación por varias de las polémicas que se han destapado recientemente. Muchos espacios televisivos se están haciendo eco, como es el caso de 'Cuatro al día' que, para tratar el tema, han querido contar con un experto en la Casa Real como es Jaime Peñafiel.

Jaime Peñafiel, en 'Cuatro al día'

Joaquín Prat saludó al invitado quien rápidamente, y sin apenas haber mediado palabra, expuso esta teoría: "Ayer estuve cenando con una amiga mía de la alta sociedad que me dijo una frase rotunda: Los Reyes no se deben acostar nunca con putas si no con señoras, porque las señoras no largan y las putas sí", haciendo clara alusión a Corinna.

El presentador del programa le frenó los pies al invitado desaprobado tal mensaje: "Eso es poner la carga de culpa sobre la mujer por el mero hecho de serlo", afirmaba. Sin embargo, Peñafiel se mantenía firme en su idea y añadía: "Esa señora de la alta sociedad ha pasado por camas y no ha largado. En cambio, estas cortesanas han largado todas".

"Es machismo vomitivo"

La colaboradora Esther Palomera, desde plató, calificó ese comentario como "absolutamente machista, impresentable e impropio. Es machismo vomitivo". Pilar García de la Granja también se pronunció al respecto y comentaba a Peñafiel que su comentario había sido "absolutamente desacertado" y que "esas cosas no se dicen".