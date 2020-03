Jaime Peñafiel tiene los síntomas del coronavirus: "Creo que una persona del servicio me ha contagiado"

Jaime Peñafiel es sin duda una de las personas que más sabe sobre la Casa Real en nuestro país. Gran parte de su carrera profesional la ha dedicado precisamente a analizar todos los pasos de los miembros de la monarquía y tras un tiempo apartado de los focos ahora vuelve a ser noticia, aunque esta vez por un motivo bien diferente. El reconocido periodista ha confesado en una entrevista en la revista Semana que cree sufrir coronavirus. El colaborador de televisión ha explicado que sufre todos los síntomas de los contagiados por el COVID-19 y por ello ha decidido aislarse en su hogar junto a su mujer.

Jaime Peñafiel

En una extensa entrevista realizada con dicho medio tras una información avanzada en Pronto, Peñafiel explica que semanas atrás, él y su mujer decidieron desplazarse hasta la finca que ambos tienen en Toledo para estar en ese lugar el tiempo en que se prolongase la cuarentena, un movimiento que podía haber sido determinante para su contagio y es que el periodista está convencido que se contagió precisamente ahí del COVID-19. "Creo que ha sido una de las personas del servicio la que nos ha contagiado. Mi esposa también lo tiene así que nos hemos venido corriendo a mi residencia de Madrid y aquí ya estamos ella y yo solitos", explica el experto en Casa Real en la entrevista.

Se encuentra bien

Peñafiel explica que tiene todos los síntomas del coronavirus entre los que se encuentra la fiebre, por ello está convencido que sí ha sido contagiado. Cabe recordar que el periodista se encuentra entre el grupo de personas con alto riesgo ya que tiene 88 años. Pese a ello, este se muestra muy tranquilo, tanto por él como por su mujer, quién también confiesa no estar demasiado alertada por la enfermedad. "Si empeoro o tengo dificultad respiratoria mi médico ya me ha dicho que habría que ingresarme (...) ahora me está controlado y sí me ha dicho que todos los síntomas son de este virus (...) pero de momento sí que estoy bien".

Otros rostros conocidos afectados

Junto a Jaime Peñafiel, encontramos infinidad de rostros conocidos en todos los ámbitos que también se han visto afectados por el COVID-19. Una de las últimas en confirmar su contagio es la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Del mismo ejecutivo también se contagiaron la ministra de Igualdad, Irene Montero y la responsable del ministerio de Política Territorial, Carolina Daria, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso o la exministra de la misma comunidad, Esperanza Aguirre. Paralelamente, rostros del mundo del espectáculo como Plácido Domingo o el conocido actor Daniel Dae Kim de la serie 'Hawaii 5.0' también han dado positivo.