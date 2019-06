Jaime Peñafiel: "Felipe es una buena persona en manos de una mujer que le maltrata"

Las declaraciones de Federico Jiménez Losantos sobre la Reina Sofía están dando de qué hablar. El periodista ha utilizado la editorial de su programa de radio "Es la mañana de Federico" para verter una dura opinión sobre la monarca, a la que tacha de haber sido mala con toda su familia durante todo este tiempo. 'Todo es mentira' ha querido conocer la opinión del periodista especializado en Casa Real Jaime Peñafiel sobre este tema, el cual ha hecho una defensa a ultranza de su Majestad.

Risto Mejide y Jaime Peñafiel, en 'Todo es mentira'

"Doña Sofía es una víctima de toda la familia. A parte de ser una sufridora esposa, vive con un hijo que no la respeta, con una nuera que la maltrata y la odia y con una nieta que la desprecia", expresaba el periodista al respecto. De hecho, su defensa fue un paso más allá y decidió atribuir todo lo que se había dicho de Doña Sofía a Doña Letizia: "Letizia sí es lo que dijo Jiménez Losantos de doña Sofía".

Para rematar su alegato pro Sofía y anti Letizia, culminó con una frase que no dejó indiferentes ni al presentador ni a los colaboradores: "Felipe es una buena persona en manos de una mujer que le maltrata". La palabra maltrato no pasó desapercibida y Risto Mejide le indicó que podía matizar o rectificar lo dicho. "Lo hemos visto públicamente. Sin ir más lejos, no quiero repetir lo que pasó en la Catedral de Palma", expresó el periodista, haciendo alusión al encontronazo que vivieron ambas reinas a las puertas del edificio.

Desengañado con la familia Real

Peñafiel confesó haber sido Juan Carlista en su momento, pero su relación con Casa Real se torció a raíz de un desgraciado suceso en la vida del periodista. No obstante, aunque aún guarda la pena de lo que ocurrió el pasado, ha querido estar en el programa para defender a Sofía de las acusaciones que está recibiendo por parte de algunos medios y despejar toda duda sobre comportamientos reprobables de la Princesa de Grecia.