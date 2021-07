Durante la tarde del 13 de julio, Dina Stars entró en directo en el programa 'Todo es mentira' para denunciar la situación que se está viviendo en Cuba. Una entrevista que acabó con la detención de la youtuber en pleno directo. Durante esos tensos momentos, se podía ver el desconcierto de la joven y sus compañeros de piso, sin entender nada de lo que estaba pasando.

Marta Flich y Dina Stars

"La seguridad del Estado está ahí fuera", explicó la joven mientras salía para atender a los agentes. La youtuber pidió a su amiga Miloh que se quedase en la entrevista para contar lo que estaba sucediendo en su casa. "No te pongas en peligro", le pidió Marta Flich que esa tarde sustituía al conductor titular Risto Mejide.

"Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y están hablando con ella. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora", informaba la presentadora. Mientras, el equipo de 'Todo es verdad' se ha puesto en contacto con la comisaría de Zapata, el lugar donde presuntamente estaría detenida Dina Stars.

Una respuesta desconcertante

"Aquí no hay nadie con estos datos. Esa mujer por la que está preguntando no ha llegado aquí en ningún momento. Si le dijeron que estaba aquí, le informaron mal, porque aquí no se ha traído a ninguna ciudadana con esas características que usted me está indicando", aseguraba un funcionario del Régimen. Una información desconcertante, ya que se pensaba que la influencer permanecía recluida allí. Cabe destacar que Dina hizo "responsable al Gobierno" de cualquier cosa que le pasase.