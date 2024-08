Cómo está tratando TVE a la ficción en 2024 y qué esperar de las que están por llegar

Por Sergio Navarro |

Ver series en televisión en lineal ya no es lo que era, eso está claro. El consumo de los espectadores ha cambiado considerablemente desde la llegada de las plataformas aunque sigamos acudiendo a diario a nuestro televisor. Sin embargo, son las propias generalistas quien ponen difícil que nos enganchemos a sus ficciones. Concretamente, estamos hablando de TVE, que sus últimas series estrenadas han estado envueltas en polémicas por sus múltiples cambios, notables maltratos, mareos a los espectadores y, por tanto, bajas audiencias. Cabe matizar, antes de nada, que aquí solo vamos a juzgar la programación, puesto que no hay crítica alguna hacia las propuestas que todas son excelentes y grandes proyectos para una televisión pública. Pero si luego nos lo ponen difícil para disfrutar de ellas...

Lo de 'HIT': Cuando erras y reculas tarde

'HIT'

(y 2023) con los casos de ' HIT ', ' Zorro ' y ' Operación Barrio Inglés ', porque todos han sido de traca. También vamos a observar las que llegaron justo antes, con hechos similares, como ' Los pacientes del doctor García ' o ' Fuerza de paz '. No nos olvidaremos tampoco de las tv movies de ' Los misterios de Laura ' y

El último caso es la tercera temporada de 'HIT' de la que tanto hemos hablado. Se estrenó directamente, después de dos años en un cajón, en el late night de verano. Tras quejas de los espectadores, movieron ficha y a partir del tercer capítulo lo adelantaron al prime time del martes 30 de julio. ¿Qué ocurrió? Pues que evidentemente, estando la serie tan debilitada por el horario en el que se estrenó, la gente que quiera verla ya se ha acostumbrado a acudir a RTVE Play al día siguiente. Firmó un triste 4,2% y 357.000 espectadores, por lo que, de nuevo, La 1 mostró su impaciencia y lo relegó otra vez al late night. Así, el cuarto capítulo, emitido el 6 de agosto firmó un 4,3%, pero lo preocupante son los 159.000 espectadores.

Lo de 'Zorro': En caída libre al estar en Prime Video

El 'Zorro' es la serie española más cara hasta el momento. Producida por Secuoya, vendió su emisión a distintas ventanas, por lo que igual que la compró Prime Video, la compró La 1. La plataforma fue la que se adelantó a su estreno, llegando el 19 de enero de 2024 a Estados Unidos y Latinoamérica, y el 25 de enero de 2024 a España con la serie completa. Tres días después, se estrena en La 1, que es a lo que vamos.

'Zorro'

TVE decide emitir tres capítulos de golpe que promedian un gran 12,8% y 1.478.000. La semana siguiente emite otros tres bajando ya al 8,7% y 1.033.000. La siguiente, apuesta por emitir solo dos bajando ya al 6,6% y 843.000 espectadores, pero cuando solo quedaban dos capítulos y parecía que ya no habría novedades, La 1 anuncia que se emitirán en el late night del domingo, siendo vistos por solo 291.000 espectadores y apuntando un 4,6%. ¿Qué perjudicó más? ¿Empachar con tres capítulos de golpe o que la serie ya estuviera disponible en Prime Video?

Lo de 'Operación Barrio Inglés': El mareo de los mareos

El 10 de abril se estrenó 'Operación Barrio Inglés' y posiblemente haya sido la serie más maltratada de todas. Cambios de días, de franja de emisión e incluso de número de entregas seguidas. El día de su estreno apuntó un 5,8% y contó con 634.000 espectadores. Saltaron las alarmas y en TVE tomaron una medida drástica: días después anunciaron su retirada sin nueva fecha.

'Operación Barrio Inglés'

No tardaron en encontrar nueva ubicación, ahora pasaría al prime time de los domingos con dos capítulos. Pero no iba a durar tampoco mucho la nueva medida, pues a partir del siguiente deciden que pasa al late nigh. Tercera semana de emisión, tercera ubicación diferente. La cuarta se mantuvo ese horario pero con solo un capítulo mientras que la siguiente emitieron de nuevo dos para darla ya por finalizada el 19 de mayo. Los ocho capítulos promediaron un 4,3% y 347.000 espectadores.

Lo de 'Los pacientes del doctor García': Vuela muy rápido a Netflix

'Los pacientes del doctor García'

'Los pacientes del doctor García' fue el único estreno de ficción semanal de TVE en 2023 y no le fue nada bien. Se emitió del 19 de abril al 27 de junio con una media del 5,2% y 559.000 espectadores. Su resumen sería: del prime time de La 1, a Netflix y al late night. Y es que el 28 de abril, tras emitirse solo dos capítulos, se estrenó completa en la plataforma de la N. Esto hizo que perdiera fuerza en la pública de tal manera que incluso los tres últimos capítulos acabaron fuero relegados al late night.

Lo de 'Fuerza de paz': "Regalarla" al completo en RTVE Play antes que en La 1

'Fuerza de paz'

Y si nos vamos al estreno anterior, nos encontramos con 'Fuerza de paz', emitida del 14 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023. La media fue 732.000 espectadores y un 7,5% de share, un dato bastante alto teniendo en cuenta un hecho insólito. Emitió sus 8 capítulos en tan solo tres noches (3, 3 y 2), pero es que lo más curioso de todo es que tras su estreno, el ente público colgó de manera íntegra toda la temporada en RTVE Play estando a disposición de todo el mundo de manera gratuita.

Lo de 'Los misterios de Laura': El misterio del maltrato inexplicable

'Los misterios de Laura'

Y entre todo ello, aunque no es un estreno como tal, en diciembre de 2023 pudimos disfrutar del regreso de Laura Lebrel con dos nuevas TV Movies: 'Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado' (1.188.000 y 11,3%) y 'Laura y el misterio de la paciente suspicaz' (959.000 y 9,2%). Aunque no podemos hablar de unos éxitos arrolladores, no hay que esforzarse mucho para comprobar que los datos están muy por encima del resto de series estrenadas recientemente. No obstante, le cuesta una infinidad conseguir cada renovación. Ojalá vuelva pronto.

Lo que está por llegar... ¿qué esperar?

Viendo los últimos casos del trato de TVE a sus series hace augurar un futuro poco prometedor a las que están por llegar. La 1 tiene varias series pendientes de estreno, siendo algunas de ellas exclusivas mientras que otras ya tienen una plataforma (u otra cadena) con la que compartir el presupuesto. Si no hay cambios, 'Asuntos internos', 'Weiss y Morales', 'Las abogadas' y 'ENA' llegarán directa y exclusivamente a La 1.

'Las abogadas'

Pero hay más series anunciadas para la pública. 'Detective Touré' llegará primero a La 1 y ya tiene un acuerdo con Netflix para que forme parte de la plataforma a partir de 45 días desupués de su emisión en abierto y tendrá los derechos durante año y medio; 'Cicatriz', junto a Prime Video pero aún sin detallar cómo será su emisión; 'Desde el mañana', que lleva en Disney+ desde el 12 de junio; y 'El último lobo (O último lobo)', serie portuguesa en coproducción con RTVE (repitiendo la colaboración de 'Sequía' en 2022, que firmó una media del 6,4%).

¿Conseguirán recuperar la fuerza que tenía la ficción de TVE? ¿Logrará alguna de ellas tener segunda temporada o ya nos hemos acostumbrado a que todas las series de La 1 no tengan ni opción de tener nueva tanda? Y todo este análisis llega justo cuando acaba de finalizar un curso televisivo en el que la serie más vista de toda la televisión ha sido precisamente la última temporada de 'Cuéntame cómo pasó', a la que quisieron poner punto final. Algo está pasando.