Por Fernando S. Palenzuela |

Maite Galdeano sorprendía con unas duras acusaciones hacia su hija, Sofía Suescun, y el novio de esta, Kiko Jiménez. La navarra aseguraba que su hija estaba inducida por su pareja, lo que había desembocado en que la echara de casa y cambiara todos los bombines de las puertas para que no pudiera entrar. Horas después de estas declaraciones, la concursante de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado.

Suescun ha utilizado sus redes sociales para emitir un comunicado en el que dar su versión del altercado que ha sufrido con su madre. "Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días.", comenzaba. "Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre", explicaba la televisiva, que aseguraba que esas actitudes

En suma, ha asegurado que vivir la experiencia de 'Supervivientes' de nuevo le ha servido para estar "desconectada en un mundo irreal" en el que ha "sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla" que lleva tanto tiempo protagonizando su día a día. Sin embargo, esta paz mental se habría roto con su vuelta a España, donde ya se dejaba entrever una mala relación entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez.

Pide ayuda para su madre

En los últimos párrafos de su comunicado, Sofía Suescun confirmaba que "todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas" y pide ayuda para Maite Galdeano: "Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte". "Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro, y es que, ante todo, voy a priorizar mi felicidad y mi tranquilidad", finalizaba, deseando que sus seguidores puedan comprender su situación.