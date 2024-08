Por Alejandro Burrueco Marín |

La casa de ensueño de Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano ha sido testigo de una disputa familiar. Galdeano ha comenzado arremetiendo contra Jiménez en Instagram llamándolo "narcisista" y haciendo referencia a él como si se tratase de un exprimidor con una imagen metafórica. "Mi hija Sofía me ha echado de casa inducida por el ser que tiene al lado: un manipulador, un terrorista emocional", ha explicado la navarra.

La herida de Maite Galdeano al saltar la valla

A continuación, ha relatado incluso un accidente: "Ayer fui a casa por amor a mi hija para verla y recoger mis cosas y habían cambiado todos los bombines de la casa., llamé a la Guardia Civil y bajó con la Policía". "Me engañaron porque me ha dicho mi abogada que si me habían hecho el expediente", ha añadido afirmando que la justicia está involucrada.

"Tienen luego que hacerme un desahucio que tarda año y medio, pero yo tengo derecho a entrar en mi casa porque estoy empadronada ahí", ha señalado Galdeano sus derechos. Después ha empezado a despotricar contra Jiménez: "Este ser no se quiere ni a él mismo y la cosa es que no quiere ni a mi hija, él quiere el entorno de Sofía".

Una situación prolongada en el tiempo

"La elegida de Dios" ha acusado al de Jaén de manipular a Suescun: "Le está perjudicando muchísimo en su salud mental, mi hija está anulada totalmente y sola, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre". "Es un tío frío, calculador, nada empático, le quita del círculo a toda persona que le pueda dar cariño, que en este caso es su madre y ya lo ha conseguido, y lo único que quiere es su beneficio", ha enumerado los defectos de la pareja de su hija.

De hecho, la navarra ha detallado que la situación no es nueva: "Ha venido repitiendo patrones de hacerle llorar a mi hija durante 5 años para que corra detrás de su culo y para que se posicione con él". "Lo contaré todo cuando a mí me apetezca, que son muchas cosas las que tengo que contar", ha dejado en el aire Galdeano, pero también ha cargado contra su hija: "Como ya no os tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones".

Su mensaje para Sofía Suescun

"Sinvergüenzas, ya no os quiero ni ver, ni a ti Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño despachando de tu casa a tu madre", ha dicho la madre sobre su hija. Suescun fue una gran defensora de Rocío Carrasco durante la emisión de su documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y Galdeano ha hecho referencia a ello: "Recuerda que Rocío contó una historia muy dura, pues esa historia la tienes tú encima".

Maite Galdeano llama "narcisista" a Kiko Jiménez con esta imagen en Instagram

Galdeano también ha referenciado momentos de las galas de 'Supervivientes All Stars': "Claro que pasaba algo cuando Sandra Barneda me preguntó: '¿Pero hay algún problema?'. Claro que hay algún problema, pero uno no, muchos muy gordos". "No os voy a perdonar en la vida. Te estrellarás, Sofía, ya te has estrellado", ha continuado enviando mensajes a su hija, que la tiene bloqueada en WhatsApp y a la que llama "hipócrita compulsiva".

La primera expulsada de 'GH 16' ha contado sus planes utilizando una de sus frases más míticas: "Me voy a coger una rottweiler cachorrita y voy a disfrutar con ella un montón y vida nueva. ¡Sola!". "Estoy cada día más feliz, que al final estaba yo de criada gratuita todo el día encerrada como una monja sin vida y me habéis hecho un favor", ha terminado, mostrando el lado positivo.