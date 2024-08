Por Joan Centelles Martínez |

Sofía Suescun fue el plato fuerte de la noche de '¡De viernes!'. La tercera clasificada de 'Supervivientes All Stars' se sentaba en el espacio de Telecinco para contestar a todos los frentes que tiene abiertos tras su paso por Honduras, especialmente aquellos con Marta Peñate, con quien la guerra sigue fuera del concurso. Lo hizo una semana después de dar plantón al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, tras declinar la oferta de asistir a la entrevista de su compañera de reality.

Sofía Suescun y Ángela Portero en '¡De viernes!'

Una de las grandes discusiones que protagonizaron las 'All Stars' en su paso por los Cayos Cochinos, y que desencadenó las siguientes,. Al parecer, Suescun se habría mofado de los problemas que le impiden a su compañera quedarse embarazada. Además, cabe recordar que sus respectivas parejas, Tony Spina Kiko Jiménez , también protagonizaron un enfrentamiento desde plató después de que este último atacara al otro con las palabras "".

Lejos de arrepentirse, durante la entrevista Suescun volvía a cargar duramente contra la que fuera su compañera en 'Gran Hermano 16' por este delicado tema, que, en su opinión, utilizaba a su conveniencia durante el concurso. "Esas lágrimas le delataban (...) Sabe que ese tema de la maternidad lo ha utilizado según le ha interesado", explicaba Suescun sobre el momento en el que Peñate se emocionó al abordar el asunto durante la gran final del reality.

Reprimenda para Suescun

Tras lanzar el dardo, quien le paraba los pies a Suescun al instante era Archidona, que se mostraba muy tajante con su comentario: "Sofía, el tema de la maternidad y que una mujer quiera ser madre, que lo está pasando tan mal, no creo que frivolice, ni lo utilice", expresaba la presentadora antes de que el público le acompañara con sus aplausos y vítores. "Hay muchas mujeres que están en su situación y eso no ayuda. No creo que por ahí vaya la cosa, sinceramente", zanjaba finalmente.

Suescun no dudaba en contestar a la conductora del espacio, justificando su comentario con aquello que presenció en Honduras: "Frivolizó en su día, hay vídeos. Se reía y le quitaba gravedad a lo que supuestamente ella sentía por este tema. A eso llamo frivolizar". La colaboradora Ángela Portero también quiso opinar al respecto de su comentario: "Decir frivolizar a una persona que está pasándolo tan mal, (...) que es una lucha y un dolor tan tremendo contra una persona que quiere ser madre... Que se frivolice con otras cosas, pero con esto no", sentenciaba la presentadora.