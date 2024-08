Por Joan Centelles Martínez |

Sofía Suescun se sentó en el plató de '¡De viernes!' para responder a todas las preguntas que siguen en el aire tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. Lo hizo acompañada de su pareja, Kiko Jiménez, que salió en su defensa cuando abordaron el tema del supuesto beso entre la superviviente y Bosco Blach una noche en los Cayos Cochinos. Una defensa que derivó en un encontronazo con Ángela Portero, colaboradora habitual del espacio de Telecinco.

Beatriz Archidona le preguntaba a Jiménez, que se encontraba en una de las salas VIP del plató,. El andaluz explicó que confiaba en su pareja y que le había molestado el tratamiento que se le había dado al tema: ". Porque no se hacía con ningún otro concursante, solo con ella".

Santi Acosta interrumpía la respuesta de Jiménez con un: "Es que a los otros no les vimos acercarse tanto", unas palabras que también suscribía Terelu Campos y que añadía: "Yo creo que el concurso de Sofía no ha pasado de puntillas". "Terelu, tú sabes cómo funciona la televisión y al día siguiente no se comentaba la grandísima prueba que había hecho Sofía, se comentaba el fake tonteo", le contestaba Jiménez a la colaboradora.

"A mí háblame con un poquito de respeto"

Ángela Portero se sumaba a sus compañeros para responder a la pareja de Suescun y le recordaba: "Sofía también conoce cómo funciona la televisión y, obviamente, que un tonteo con cualquier concursante va a generar vídeos". Las palabras de Portero enfadaron a Jiménez, que perdía los papeles al responderla: "Pero que a ella no le hace falta, Ángela, a ver si te enteras". "Eh, a mí háblame con un poquito de respeto", le reprochaba la colaboradora, mientras que el novio de Sofía Suescun seguía con su defensa.

"Ángela, escúchame", volvía a pronunciar Jiménez. "Pero háblame con respeto, que yo de momento no te he hablado faltando al respeto. No me digas que no me entero, porque me entero perfectamente", respondía Portero. "Hay cosas de las que no te enteras o a lo mejor es que no has prestado atención al concurso", replicaba Kiko Jiménez a la colaboradora. "Te falta algún que otro dato, luego si quieres te lo doy", le proponía finalmente él.