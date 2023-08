Condenan a Rocío Carrasco por impago de la pensión de David Flores

Por Redacción |

El juicio entre Rocío Carrasco y su hijo David Flores por fin ha tenido lugar con un amargo sabor de boca para ella. Después de aplazarse la vista el 28 de junio al no presentarse la demandada, este se había aplazado para otra fecha. La parte demandante reclamaba a la televisiva el impago de la pensión, que lleva produciéndose desde 2018.

David y Antonio David Flores

Carrasco se enfrentaba a una condena de entre 3 meses y 1 año de prisión por una cantidad que sumaba casi 9.000 euros, aunque la acusación reclamaba 15.000 euros. Finalmente, el juez ha dictaminado que la excolaboradora de 'Sálvame' informa EPE. Cabe señalar que, que oscila en multas de 6 a 24 meses y hasta un año de prisión.

Respecto a ese año de prisión al que podría haber hecho frente, David Flores aclaró que no quería cárcel para su madre, sino solo recibir el dinero. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid tiene capacidad de ser recurrida, por lo que la hija de Rocío Jurado podría alargar el proceso y pedir un recurso. La demandada se defendió alegando que tenía sus bienes embargados, razón por la que no habría podido realizar los pagos.

Antonio David Flores en la acusación

Antonio David Flores ha estado presente durante el juicio entre Rocío Carrasco y David Flores por el impago de la pensión. Este se personó como acusación particular, pues tiene la patria potestad prorrogada, dado que aunque su hijo es mayor de edad "no tiene independencia ni autonomía propia". La que no participó en la vista fue Rocío Flores, a quien su hermano había retirado como testigo.