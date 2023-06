Rocío Flores justifica su "menosprecio profesional" a Rocío Jurado y lanza un dardazo a Rocío Carrasco

Por Redacción |

"Realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo. Mi abuela era cantante, era la más grande, todo estupendo, del mundo del corazón, pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa, 20.000 veces...", decía Rocío Flores en un evento en el que era preguntada por el homenaje que le habían hecho recientemente a su abuelo Pedro Carrasco en Alosno, Huelva. Esta declaración se ha viralizado en redes sociales, señalando que la nieta de la cantante estaba haciendo de menos a la de "Como una ola".

Rocío Flores

Debido al revuelo mediático que se ha formado a raíz de esas palabras, la propia Rocío Flores ha puntualizado su entrevista en su perfil de Instagram. ", pero bueno, viendo la cantidad de tonterías que estoy viendo, yo lo aclaro", empezaba diciendo la hija de Rocío Carrasco . "En las declaraciones que yo di en el evento en referencia a mis abuelos es porque se me pregunta por el hecho de haberle puesto un monumento a mi abuelo concretamente ahora", añadía Flores.

"Y lo que yo digo es que ese reconocimiento que se le está haciendo ahora, bajo mi punto de vista, se le debería haber hecho hace muchísimos años y no ahora porque haya por detrás el interés de una posible docuserie sobre su vida", soltaba Flores, lanzando un dardazo directo a su madre, quien tiene un proyecto entre manos para plasmar la vida de su padre Pedro Carrasco en una docuserie. "A lo que yo me refiero es que mi abuela era una cantante muy conocida con una trayectoria profesional impecable que genera un interés mediático", puntualizaba la que fuera colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

"Pero mi abuelo era un deportista de élite y era una persona que tenía un recorrido profesional también impecable. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que yo esté menospreciando la figura profesional de mi abuela como esas gilipolleces que estoy leyendo", decía, enfadada por todo lo que se está generando por sus desafortunadas palabras. "Las personas que me estáis fulminando y hateando en redes sociales por esa frase que yo he dicho os recomiendo que os veáis las declaraciones completas porque en esas declaraciones yo digo que mis abuelos, los dos, son mis referentes y me siento superorgullosa de los dos", insistía Flores.

Buen engagement

"Simplemente, los reconocimientos que le han hecho a mi abuela durante todos esos años por su trayectoria también hubiese estado genial que se lo hubiesen hecho a mi abuelo porque era un deportista de élite, pero no se han hecho porque no generaba ese interés mediático que la parte de mi abuela sí que generaba. No pongáis palabras en mi boca que yo no he dicho", zanjaba Rocío Flores, quien colgaba justo después una encuesta para sus seguidores y un post promocionando su último proyecto de maquillaje, aprovechando así el engagement generado por la polémica.