La dura confesión de Ruth Lorenzo: "Me llegué a clavar tijeras y agujas"

Cuatro estrenó este martes 2 de septiembre 'Samanta y la vida de...', un nuevo formato en el que Samanta Villar descubre la trayectoria vital y profesional de conocidos rostros del mundo de la música, la televisión o el deporte. En este caso, la cantante Ruth Lorenzo fue la encargada de inaugurar la primera temporada del mismo y lo hizo en una entrega cargada de emoción, reencuentros y revelaciones inesperadas. Una emisión en la que la intérprete de "Dancing in the rain" no tuvo reparo en hablar de los peores momentos de su vida, cuando sufrió trastornos alimenticios.

Estos vinieron después de la separaron de sus madres. "Yo quería ser la alegría de la casa, no quería suponer nada pesado para mis madre ni mis hermanos y por eso todo lo llevaba por dentro, ahí desarrollé los trastornos", explica Lorenzo a Villar. En ese momento, con 9 años sufrió una anorexia y una bulimia que se prolongaron hasta los 15 años, un periodo del tiempo en el que nadie se dio cuenta de lo que sucedía: "Tenía mis trucos y mis cosas, nadie lo sospechó".

Pero la cosa no quedó ahí y es que estos problemas psicológicos que estuvo sufriendo durante años también provocaron que Ruth Lorenzo llegase a autolesionarse, tal y como confiesa en 'Samanta y la vida de...'. "Me sigue dando vergüenza reconocer pese a haberlo superado (...) yo me autolesionaba. Si hacía algo en el colegio y no me salía o no hacía bien un examen, pensaba que iba a ser un fraude, un fracaso para mi madre y que merecía un castigo. Me clavaba agujas o tijeras", explica visiblemente emocionada la cantante, revelando un episodio inédito de su vida que sin duda le marcó para siempre.

Su padre no quería que naciese

Ella tuvo una vida complicada, pero también su madre, quien confiesa a Samanta que al quedarse embarazada de su amante, este no dudó en darle dinero para que abortara, algo que evidentemente ella no aceptó. Él era un hombre casado y con hijos y por ello quería a toda costa que el bebé no naciese, pero la madre de Lorenzo guardaba la esperanza que al conocer a la pequeña Ruth iba a dejarlo todo por ella, algo que no sucedió y por ello, tuvo que criar a su hija sola hasta que años después terminó con un hombre. Lorenzo pensó que este era su padre biológico hasta que años después y viendo un viejo álbum familiar descubrió la verdad, aunque no a tiempo y es que nunca pudo conocer a su progenitor ya que este terminó falleciendo.

Robó comida en el supermercado

En definitiva, una vida complicada en España... y también en Reino Unido. Y es que durante la charla, Ruth Lorenzo explica que tras romper su contrato con una de las discográficas más importantes del lugar tuvo que terminar "devolviendo dinero", algo que le llevó incluso a robar en supermercados. "La gente me pedía fotos el salir y yo mientras tenía los bolsillos con huevos robados", afirma, evidenciando que aunque muchos de sus seguidores creían que tenía una vida idílica, para ella fue de todo menos sencillo sobrevivir en una industria tan complicada como es la musical y en un lugar como Londres.