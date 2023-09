Por Fernando S. Palenzuela |

El pasado 11 de septiembre se producía el adiós definitivo a María Teresa Campos con una misa funeral que tenía lugar en su querida Málaga, donde descansarán sus cenizas. Esto ocurría ni una semana después de su fallecimiento, un triste desenlace tras unos últimos meses marcados por la enfermedad de la mítica comunicadora y el dolor de sus hijas.

Terelu Campos en el entierro de María Teresa Campos

Terelu Campos ha querido escribir un último adiós a su madre a modo de artículo, el cual considera que es el más difícil de su vida. ". Debo hacerlo porque es mi trabajo y así lo hubiera querido ella, a pesar del dolor y de su ausencia", comparte la presentadora en su escrito para Lecturas. "Nunca llegué a alcanzar en mis pensamientos la dimensión que iba a tener su marcha". A continuación, expresa

"He rezado, muchas veces, para que se fuera. Igual os parece monstruoso y, hoy que ella ya no está, me lo parece a mí. ¡Sé que era lo mejor para ella!", confiesa con dolor la que fuera conductora de 'Sálvame'. Terelu Campos ha recordado cómo su madre "supo ser padre y madre a la vez" tras el fallecimiento de su padre. "Estoy segura de que no fue fácil para ella convivir y sacar adelante a sus dos hijas en Madrid. Una ciudad que no era la nuestra. Al principio todo era más complicado que en Málaga. No estábamos en nuestro entorno, ni teníamos cerca a nuestra familia. No fue una etapa de color de rosas: lo mismo tenía un buen sueldo y un plus y luego se lo quitaban".

La gran cabeza de familia

"Mi madre nos sacó adelante a todos. Ella nos ha dado el mayor bienestar no solo a nosotras, sino a toda su familia", remarca la malagueña, que hace hincapié en la generosidad de María Teresa Campos. "Cuando alguien necesitaba algo, ella siempre ha estado ahí. Ese era su mayor orgullo. Ella solo ganó dinero para darlo y cuidar a los suyos".