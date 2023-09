Sonsoles Ónega presenta 'Y ahora, Sonsoles' sin noticias de Ana Rosa y descartando fichar a Terelu Campos

Por Redacción |

'Y ahora, Sonsoles', el magacín vespertino de Antena 3 que mezcla actualidad y entretenimiento, presenta las claves de su segunda temporada en el marco del FesTVal en Vitoria. Una nueva etapa que cuenta con un amplio equipo de colaboradores a los que se suman Pilar Vidal, Cruz Morcillo, Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo, que saltan de Mediaset España a Atresmedia. Pero los fichajes no terminan aquí, ya que seguirán reforzando el equipo con tertulianos que todavía no han sido anunciados.

Presentación de 'Y ahora, Sonsoles' en el FesTVal

. Hemos potenciado a nuestro equipo de investigación y actualidad", afirma Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia. "Hemos hecho algunos cambios de plató por necesidades que íbamos viendo, como un espacio más grande para corazón", explica la presentadora Sonsoles Ónega . "Viene una temporada con cambios en los que partimos con alguna ventaja", añade en relación a la competencia.

En esta etapa, 'Y ahora, Sonsoles' se enfrentará a los próximos estrenos de Ana Rosa Quintana con 'TardeAR' y Jordi González con 'La plaza'. Aunque la presentadora prefiere no verlo como una guerra por el liderazgo: "No me planteo esto como un combate. Nosotros tenemos que seguir en la línea y debemos ser útiles para nuestros espectadores". "Habrá días en los que ganemos y días en los que perdamos", reflexiona intentando restarle importancia a los datos de audiencias.

Sin relación con Ana Rosa

Tras años ligada a Unicorn Content y Telecinco con 'Ya es mediodía', la pregunta sobre su relación actual con su antigua jefa no ha tardado en llegar. Al explicarle la tradición entre los rostros de las mañanas de desearse buena suerte con un mensaje, Ónega asegura no saber nada. "El lunes le mando un mensaje", afirma, y confirma que "hasta la fecha no ha habido ningún mensaje de Ana Rosa Quintana".

¿Fichará a Terelu Campos?

Después de las emotivas declaraciones de Terelu Campos a 'Y ahora, Sonsoles' tras el fallecimiento de María Teresa Campos, comenzó a especularse sobre el posible fichaje de la colaboradora de 'Sálvame'. Algo que Ónega parece no tener en mente: "Creo que Terelu tiene un entrevistón, pero creo que hasta ahí".