'Supervivientes 2020': Albert Barranco, evacuado de la playa y alejado de sus compañeros

Los concursantes de 'Supervivientes' se encuentran en condiciones que pueden llevarlos a vivir riesgos físicos, por ello es tan importante la criba inicial que se realiza para conocer quién supera las pruebas médicas y podría vivir en la isla hondureña. Es frecuente, por tanto, que durante cada edición veamos cómo algún participante ha tenido que ser evacuado debido a algún malestar.

Albert Barranco, concursante de 'Supervivientes 2020'

Durante la emisión de 'Sábado deluxe', Jorge Javier Vázquez interrumpía momentáneamente el tema que se estaba tratando para informar de que Albert Barranco había sido evacuado de la playa. El presentador no aportaba ningún dato más, emplazando a 'Supervivientes: Conexión Honduras' para conocer las causas. No obstante, sí aclaraba que parece que no ha sido grave, pero que la organización del programa debe seguir su evolución.

Pero esa no era la única información que el conductor ofrecía. Según ha indicado, Rocío Flores se encuentra bastante afectada, puesto que Barranco es su principal pilar dentro del concurso. Esto no hace más que sumarse al bache que atraviesa la hija de Antonio David Flores, quien en la pasada gala se enfrentó a Ana María Aldón y a Yiya, abandonando la palapa con un ataque de ansiedad.

Antonio Pavón tuvo que abandonar el concurso

Hace tan solo unos días, tanto los espectadores como los concursantes se enteraban de que Antonio Pavón no podía continuar en el reality de Mediaset tras el examen médico realizado. Las condiciones de supervivencia son muy duras y Jorge Javier Vázquez ya le advertía que no iban a poner en riesgo su salud. Eso sí, le ofrecía la oportunidad de que si en 2021 quería participar de nuevo, tenía las puertas abiertas.