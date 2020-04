Jorge Javier Vázquez se cabrea con Yiya al comunicarle su nominación: "No nos tomes por gilipollas"

La Gala 8 de 'Supervivientes 2020' se convirtió en una de las que cargaron mayor tensión en el ambiente. Los cuchillos estaban bien afilados y los concursantes no dudaron en lanzárselos entre ellos desde antes incluso de entrar a la palapa. Sin embargo, la guinda del pastel la puso Yiya cuando criticó a Rocío Flores, comparándola con una morsa.

Jorge Javier Vázquez abronca a Yiya en la Gala 8 de 'Supervivientes 2020'

El enfrentamiento entre las dos mujeres es una constante del programa, y es por ello que en un momento Yiya comentó que Flores hacía sonidos como los de una morsa. Esto sentó fatal a la hija de Antonio David Flores, que se marchó de la palapa con un ataque de ansiedad. Poco después, Jorge Javier Vázquez le comunicaba que la dirección del programa había decidido nominarla de manera disciplinaria por su comentario.

"Ese es el castigo que se me pone por homologar la actitud de una persona a un animal, ¿no?", preguntaba la participante. "Es la decisión que ha tomado la organización y te pediría, como favor personal, que este programa lo ve muchísima gente, y que con este comportamiento tuyo nos colocas en un lugar muy complicado", la reprendía el presentador. "Por favor, no vayas por ahí. Sabes que la gente está muy concienciada con el tema de hacer daño a otra persona, del tema del aspecto físico... Eres suficientemente inteligente para hacer tu concurso y no estar con esas tonterías".

La tensión creció en la palapa

Yiya no aceptaba la bronca que le estaba echando Vázquez, por lo que lo interrumpió para negar lo dicho por él: "Es que no lo he hecho, Jorge, y si se me quiere atribuir eso...". Este fue el comentario que colmó la paciencia del presentador, quien le pidió otro favor personal: "No me tomes por gilipollas y no nos tomes por gilipollas. Haz tu concurso y deja de dar por saco con ese aspecto. Te lo digo fundamentalmente por no poner en compromisos absurdos". Las palabras del catalán soprendieron a Yiya, quien hacía muecas con la cara y aseguraba que "a partir de ahora me pienso mucho lo que diga", negando "haber tomado por gilipollas a ti y a España". "Que sea la última vez que te tengamos que advertir así", le lanzaba como ultimátum Vázquez.