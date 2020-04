'Supervivientes': Rocío Flores sufre un ataque de ansiedad tras el insulto de Yiya y el desprecio de Ana María

Rocío Flores vivió su peor noche en la Gala 8 de 'Supervivientes 2020'. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco fue uno de los principales focos de las disputas que tuvieron lugar en la palapa, llegando a abandonar esta a causa de un comentario de Yiya y unas palabras de Ana María Aldón que no le gustaron nada y teniendo que hablar con su padre para lograr tranquilizarse.

Rocío Flores abandona la palapa de 'Supervivientes 2020'

El momento en el que todo estalló no estaba protagonizado por una pelea entre Flores y Yiya. José Antonio Avilés discutía con Fani Carbajo, metiéndose la nieta de Rocío Jurado en la conversación para defender a su amigo. Fue a raíz de unos sonidos que hizo e imitó Fani cuando Yiya aseguró que parecía una morsa. Rocío los escuchó y se levantó para marcharse de la palapa entre lágrimas: "Me acaba de llamar morsa otra vez".

Yiya no tenía reparos en asegurar que había sido ella quien había lanzado dichos comentarios: "He dicho que está haciendo soniditos de morsa. Si eso a ella le perjudica mucho, cuando a otros se le dice cacatúa no le perjudica a nadie", se defendía. "Es que somos muy víctimas". La palapa se dividía en ese momento entre aquellos que criticaban la actitud de la concursante y quienes la defendían o callaban. "Me acaba de decir el director que la organización va a tomar medidas respecto a lo que acabas de decir, Yiya", anunciaba Jorge Javier Vázquez, quien más adelante terminó por comunicarle su nominación disciplinaria.

Ana María Aldón no considera a Rocío de su familia

Antes de abandonar la palapa, Rocío Flores ya había sufrido un encontronazo con Ana María Aldón. Con sus fichajes, se esperaba que la mujer de Ortega Cano fuera el apoyo de Flores al ser su familia, pero con el paso del tiempo esto no se ha producido. Finalmente, la tensión existente entre ambas ha explotado. Jorge Javier Vázquez comentaba que José Antonio Avilés la había acusado de anteponer el programa a su familia. "Yo vengo a concursar, la familia ya la tengo en España". Rocío Flores miraba con asombro a la mujer de su abuelo, sin creerse lo que acababa de escuchar.

"No le he hecho ningún daño a Rocío. Cada vez que surgía un enfrentamiento con Yiya y con Antonio Pavón, daba la casualidad de que yo no estaba. Llegaba y estaba ya todo formado", se defendía Ana María. "He echado en falta que Ana María me eche un capote de vez en cuando y lo repetiré hasta la saciedad", aseguraba Rocío. "Yo entré aquí haciendo mi concurso pero teniendo claro que si tenía una persona que formaba parte de mi familia y se veía en un compromiso iba a sacar los ojos por ella. Ella no puede decir lo mismo porque no lo ha hecho". Rocío Flores terminaba su alegato afirmando que Aldón la había decepcionado.

Conversación con su padre

Rocío Flores sufre un ataque de ansiedad en 'Supervivientes 2020'

Jorge Javier Vázquez conectó con la playa, donde se encontraba Flores llorando y con un ataque de ansiedad tras la presión de toda la noche. El presentador le dio la oportunidad de hablar con su padre o con Gloria Camila, pues también se encontraba preocupada al pensar que su tía pudiera estar defendiendo más a Aldón que a ella.

La concursante elegía hablar con Antonio David Flores, quien trataba de calmarla para que volviera a la palapa y siguiera con el concurso: "No puedo verte así porque me haces sufrir y no quiero que tú sufras. Estás ahí para disfrutar de esta aventura. Tu nivel de implicación con la gente está bien, pero no puedes ir a muerte, no debes involucrarte tanto, hija. Yo entiendo tu lealtad, pero tienes que estar tranquila, tienes que relajarte y demostrar lo fuerte que eres".