Mariàngela Vilallonga, consejera de cultura, tras el estreno de 'Drama': "Veo mucho castellano en TV3"

TV3 estrenó este lunes 29 de junio en prime time la ficción 'Drama'. La serie producida por El Terrat y protagonizada por Elisabet Casanovas, Artur Busquets y Júlia Bonjoch llegó a la cadena autonómica catalana después de haber triunfado en la plataforma de streaming de TVE, Playz. Desde su lanzamiento, esta apuesta sirvió para normalizar el uso del catalán en ficciones producidas a nivel estatal y sin duda puso en valor el apostar por un producto que unía catalán y español sin problema alguno. Algo que mientras que en Playz fue aplaudido, con su llegada a TV3 ha sido duramente criticado por muchos en redes sociales.

Elisabet Casanovas, Artur Busquets y Júlia Bonjoch ('Drama')]

Algunos espectadores no entienden que TV3 emita una serie en la que además de hablar catalán, algunos de sus personajes hablan castellano. En las últimas horas podíamos leer algunos tuits de internautas que exigían que la ficción no se emitiese en una cadena pública catalana, algo que provocó que algunos de sus responsables no dudasen en responder con ironía a estas críticas. "De guionista a genocida en un día", escribía Dani Amor (creador de la serie) en su cuenta oficial de Twitter, para después seguir con otro mensaje similar: "Me he sentido la personas más odiada de Cataluña. Ha estado guapísimo. ¿Ahora qué hago sin que me insultéis?". Por su parte, Charlie Pee, guionistas de la misma, también tuiteaba diferentes mensajes similares: "Tios, esto de desagradar la lengua es agotador. De camino al trabajo me he tenido que sentar en un banco para descansar".

Vilallonga: "He dado un toque de atención"

Pues bien, esta polémica ha llegado incluso al Govern y es que Mariàngela Vilallonga, consejera de cultura del ejecutivo de Quim Torra, no ha dudado en cargar duramente contra el espacio que tiene el español en la cadena TV3, tanto con 'Drama' como con "otros programas que se emiten". Lo ha hecho en una entrevista que el periodista Josep Cuní le ha realizado en Cadena SER Cataluña. La política ha explicado que "he dado un toque de atención de Vicent Sanchis y Núria Llorach", los máximos responsables de TV3 a día de hoy, "por todo lo que estamos viendo estos días en la Televisió de Catalunya". La consejera ha afirmado que "cuando pasas haciendo zapping, no sabes si estás viendo una cadena estatal o una catalana" y ha sentenciado que "veo demasiado castellano en TV3".

Mariàngela Vilallonga, consejera de cultura

Vilallonga ha explicado que los argumentos que ha recibido por parte de la dirección de TV3 no le han convencido y por ello ha contado que les recordó a ambos que "los seis millones de euros que hemos dado a CCMA son para que hagan proyectos poniendo en valor la lengua y literatura catalanas (...) el toque de atención ha sido para que esos seis millones sean para proyectos en los que sí se hable catalán". La consejera está convencida que "el uso social de la lengua catalana empieza por la televisión de Cataluña".

El zasca de Josep Cuní

"Si el Govern no hace que el uso de la lengua catalana sea cada vez más alto, ¿quién lo hará?", se ha preguntado también esta. Paralelamente, Cuní le ha recordado que en caso de 'Drama', nos encontramos ante una ficción creada para una cadena estatal con la que se llevó el catalán a todo el planeta; algo que debería ser valorado positivamente por parte de las autoridades catalanas, algo que parecía importar poco a Vilallonga, que se ha limitado a afirmar que "nosotros también lo hacemos con profesores de catalán en todo el mundo".