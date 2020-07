El coronavirus arruina el primer beso en público de Luimelia en 'Amar es para siempre'

Este miércoles 1 de junio, los espectadores de 'Amar es para siempre' vivieron uno de los momentos más esperados de toda la serie: el primer beso en público de Luisita y Amelia, la pareja estrella de esta serie. Los fans de ambas se habían tenido que conformar hasta ahora con ver sus constantes muestras de amor en privado pero nunca delante de ninguno de sus vecinos; algo que sucedió en el episodio 1.892 emitido en Antena 3. Está claro entonces que nos encontrábamos ante uno de los momentos más especiales de toda la historia de la ficción de Diagonal TV.

Otilia viendo el beso de Amelia y Luisita en 'Amar es para siempre'

El problema es que este episodio se grabó tras la crisis del coronavirus, lo ha obligado a su equipo a extremar las medidas de seguridad y precaución; al igual que ha sucedido con otras ficciones de nuestro país. Esto ha provocado que muchas secuencias en las que había besos se hayan eliminado directamente o se hayan tenido que rodar de una forma bien distinta y eso precisamente sucedió en 'Amar es para siempre'. Los espectadores no vieron el beso más esperado de Amelia y Luisita... simplemente lo intuyeron.

Así fue la comentada escena

La escena se produjo cuando Luisita y Amelia se encontraban hablando en la Plaza de los Frutos de las consecuencias que participar en la manifestación había tenido para la familia de la primera. Amelia intentaba hacer ver a su novia que quizás deberían exponerse menos para evitar crear problemas a los que más quieren, algo que Luisita no estaba dispuesta a permitir; ella quiere vivir su amor libremente. Por ello no dudó en aprovechar que la conservadora Otilia estaba en ese lugar para besarse con Amelia delante de ella, sin pudor alguno. Y es que Otilia se había negado a acudir al bar de su padre tras conocer que Luisita participó en dicha manifestación.

"Oye Otilia, a ver si esto te escandaliza", advertía Luisita a la mujer, mientras le daba un beso a Amelia. ¿El problema? Por las medidas de seguridad este beso no pudo grabar, por lo que los espectadores no han llegado a verlo. En el instante en que ambas se acercan se cambia a un plano de Otilia, totalmente escandalizada por lo que estaba viendo. En definitiva, una escena que resultó extraña y decepcionante para muchos y es que no fueron pocos los seguidores de 'Amar es para siempre' que optaron por publicar en redes sociales, especialmente Twitter, mensajes mostrándose enfadados por lo que habían visto y es que el COVID-19 les ha robado el que sin duda era uno de sus momentos más esperados.