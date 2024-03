Por Daniel Parra |

El pasado martes 26 de marzo, 'Así es la vida' desveló que Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, y Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia Jr, pudieron haber mantenido una relación sentimental en el pasado. El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz publicó una fotografía en la que ambos jóvenes posan frente a un espejo y sobre una cama.

Beatriz Archidona en 'TardeAR'

Posteriormente en ' TardeAR ', Beatriz Archidona , que sustituye a Ana Rosa Quintana al frente del programa durante la Semana Santa, prometió más información exclusiva sobre la pareja:Lo iremos contando a lo largo de la tarde".

La presentadora pidió su opinión a los colaboradores, empezando por Paz Padilla, que quiso restarle importancia a la imagen: "Pero pueden ser dos amiguitos". "A ver, Sardà, tú y yo ya estamos juntos", bromeó la humorista mientras se fotografió junto a Xavier Sardà. Inmediatamente después, el propio exconductor de 'Crónicas marcianas' dejó un comentario que desató las risas del público, pero que no gustó a Archidona: "Yo soy muy mal consejero en eso. ¿Sabes qué pasa? Es que tengo que confesar por primera vez en directo que todo esto me importa un pito". "Oye, Sardà, de verdad...", respondió la presentadora, mientras el tertuliano insistía: "Que me importa un pito, pero no pasa nada...".

"Sardà, tú y yo en Navidades discutimos cada día, ¿vamos a hacer lo mismo en Semana Santa? Tregua, por Dios", siguió Archidona. Por su parte, Sardà intentó matizar su comentario: "Lo digo como demérito mío, es que no entiendo, no sé...". La presentadora de otros espacios como '¡De viernes!' quiso avanzar, y adelantó que, en las imágenes en exclusiva que emitiría 'TardeAR' más tarde, "hay beso". Mario Vaquerizo mostró sus ganas de conocer más acerca de la relación entre Juls Janeiro y Pietro Costanzia, señalando una posible reunión entre sus familias: "Según la información que estáis diciendo en 'TardeAR', Alejandra Rubio y Juls Janeiro puede ser que sean cuñadas".

La información de 'TardeAR'

Más tarde en el mismo programa, Luis Pliego, como director de Lecturas, adelantó la fotografía que saldría en portada de la revista. En ella, aparece Juls Janeiro besando en la sien a Pietro Costanzia. Además, el colaborador amplió la información: "Es una relación que empieza en mayo de 2023, cuando Julia rompe con su anterior pareja. Empiezan un tonteo a través de redes sociales".

Pliego reveló que la relación entre ambos "se va trasladando de escenario", desde Barcelona hasta Marbella, Turín, Milán o Madrid. "La detención de Pietro ha truncado esta relación, pero que ellos estaban hablando hace 15 días", aclaró, haciendo referencia a la acusación a Costanzia por presunto intento de asesinato". Además, Leticia Requejo añadió que ambos vivieron juntos, pero que su relación no pasa por su mejor momento después de que la exnovia del italiano le dijera a Janeiro que su novio había estado con ella.