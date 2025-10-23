El creador de 'Los Soprano' regresa a HBO con una nueva miniserie

Por Alejandro Rodera |

HBO y David Chase han cruzado sus caminos de nuevo. Aunque el reputado showrunner de 'Los Soprano' ya volvió a unir fuerzas con Warner Bros. para lanzar en 2021 la precuela cinematográfica 'Santos criminales', su regreso a la pequeña pantalla todavía se está haciendo de rogar. Desde que el drama criminal llegara a su fin en 2007, Chase no ha vuelto a levantar una serie, pese a los esfuerzos realizados, aunque esa ausencia podría remediarse próximamente.

Como adelanta Deadline, Chase ha adquirido los derechos del libro 'Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra', escrito por John Lisle, y está trabajando en una adaptación que, de salir adelante, verá la luz a través de HBO, donde cuenta con un acuerdo de desarrollo a través de su productora, Riverain Pictures. El propio guionista ejercerá también de productor ejecutivo junto a su socia Nicole Lambert, que en 2024 estuvo implicada en el documental 'Wise Guy: Los Soprano por David Chase' para Max.

Tony Soprano junto a Silvio y Paulie en 'Los Soprano'

El protagonista de la potencial serie, que tiene como título 'Project: MKUltra', es Sidney Gottlieb, el que fuera el primer responsable de aquel controvertido programa de la CIA. El científico neoyorkino llevó al límite una serie de experimentos de control mental y tortura psicológica que se desplegaron principalmente entre los años cincuenta y sesenta, y para los cuales se recurrió a nuevas drogas que podían ser útiles para concederle ventaja a Estados Unidos en plena Guerra Fría.

Michael Gandolfini y Alessandro Nivola en 'Santos criminales'

Condenados a entenderse

El regreso de Chase a HBO era cuestión de tiempo. Dos años después del final de 'Los Soprano',que trataría sobre "la invención del cine y el crecimiento de la industria de Hollywood". Aquel proyecto iba a titularse 'A Ribbon of Dreams' y arrancaría en 1913 para después retratar a figuras tan influyentes como John Ford, Bette Davis o Billy Wilder. Sin embargo,

Posteriormente, en octubre de 2021, salió a la luz que WarnerMedia estaba interesada en acometer una nueva serie de 'Los Soprano' tras 'Santos criminales', pero aquel proyecto tampoco cristalizó. Aun así, Chase seguía ligado a la compañía, ya que precisamente en 2021 firmó un acuerdo de cinco años, aunque su regreso televisivo parecía dirigido a otro destino, FX, que en 2023 rescató un guion abandonado de Chase para ponerlo en manos de Hannah Fidell. No obstante, el veterano creativo estadounidense se desligó de esa obra el pasado verano y, tras tanto tiempo, parece que su vuelta a HBO está más cerca que nunca.