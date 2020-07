'The Boys' renueva por una tercera temporada en Amazon Prime Video

'The Boys' no tiene que preocuparse por su futuro. Más de un mes antes del estreno de su segunda temporada, que está previsto para el 4 de septiembre, Amazon Prime Video ha dado luz verde a la tercera entrega de esta comedia negra sobre un grupo de superhéroes ligados a una poderosa multinacional. Además, el gigante del comercio ha aprovechado su paso por [email protected] para desvelar el proyecto que acompañará a la serie a partir de agosto: un after show comandado por Aisha Tyler ('Friends').

Dominique McElligott y Antony Starr en 'The Boys'

Como recoge Variety, el creador de la serie, Erik Kripke, no ha tardado en reaccionar al anuncio de la renovación, comentando los plazos que están valorando para materializar esa esperada continuación: "El mundo nos ha dado muchísimo material. Esperamos poder grabar a comienzos de 2021, pero depende de un virus microscópico." A la espera de que se pueda rodar de manera segura en Estados Unidos, el equipo de guion de 'The Boys' ya está trabajando de manera telemática.

El guionista y productor también ha aprovechado el evento virtual para reflexionar acerca del mensaje de la ficción, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. "Nuestra serie quiere que pongas en tela de juicio a los superhéroes, y por lo tanto al fascismo y el autoritarismo, porque están vinculados de cerca," ha reconocido Kripke, señalando que "el verdadero heroísmo se compone de miles de gestos ínfimos, aburridos y dolorosos, que todos llevamos a cabo. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos".

¿Cómo se hace?

El after show presentado por Tyler tendrá como título 'Prime Rewind: Inside The Boys', y su principal objetivo será diseccionar cada episodio, tanto a nivel argumental como formal, ofreciendo una perspectiva interna acerca del desarrollo de la serie. A pesar de que el lanzamiento de la segunda entrega no se producirá hasta septiembre, el formato de Tyler arrancará el 28 de agosto para calentar motores repasando lo sucedido hasta el momento.