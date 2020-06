Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de 'The Boys' el viernes 4 de septiembre

Una de las ficciones revelación de la anterior temporada ya tiene fecha de vuelta a nuestra pequeña pantalla. Amazon Prime Video ha confirmado que la serie de superhéroes 'The Boys' lanzará su segunda temporada el próximo viernes 4 de septiembre. La apuesta arrancará en 240 países y territorios con el estreno de los tres primeros episodios de su segunda temporada y posteriormente, cada viernes se irán estrenando cada uno de los ocho capítulos que forman esta segunda temporada. El día 9 de octubre será por tanto fecha elegida para albergar la emisión de un desenlace que sus creadores prometen que será "épico".

Segunda temporada de 'The Boys'

El anuncio de la fecha de estreno de la producción de la que son responsables Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios con Point Gray Pictures, Kripke Enterprises y Original Film, se hizo en un encuentro virtual con todo el equipo artístico de la misma, organizado por la estrella invitada de la segunda temporada Patton Oswalt. En este acto tan especial se repasaron los momentazos que han marcado la primera etapa de la serie y se dieron algunas de las claves de lo que veremos a partir de ahora en la serie, además de mostrar un breve anticipo con algunas escenas de la segunda temporada, que está ya completamente grabada.

"Más loca y emocional"

"Queremos darte tiempo para flipar, digerir, comentar y bajar del subidón antes de darte una nueva dosis. Hemos tenido en cuenta tu bienestar. Esperamos que os encante la temporada como a nosotros”, bromeó el creador y productor ejecutivo, Eric Kripke, para así defender que la emisión sea semanal y no se lancen todos los episodios de una vez, como ha sucedido con otras ficciones. "Es más loca, más intensa, más emocional", añadió este de una de las apuestas que más se esperan en nuestra pequeña pantalla y es que la primera temporada de la misma se convirtió sin duda en una de las grandes sorpresas y éxitos de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Así será la segunda temporada

Respecto a lo que veremos en la nueva temporada de 'The Boys', cabe destacar que veremos a The Boys huyendo de la justicia, perseguidos por los Supers e intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vought. De esta forma, veremos escondidos a Hughie (Jack Quaid), Leche Materna (Laz Alonso), El Francés (Tomer Capon) y La Hembra (Karen Fukuhara), intentando buscar a Carnicero (Karl Urban), al que no encuentran. Por su parte, Patriota (Antony Starr) se centrará en tomar el control total, algo que podría cambiar con la llegada de Stormfront (Aya Cash), una nueva Sup experta en redes sociales que tiene su propia misión. Además, veremos como la amenaza del Supervillano toma protagonismo y descubriremos a Luz Estelar (Erin Moriarty) intentando hacerse hueco entre Los Siete.